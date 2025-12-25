В Ровенской области на военных ТЦК напали с ломом

Фото: Нацполиция

В Ровенской области произошло нападение на ТЦК. Один из военных получил перелом ребра и ушибы

Об этом сообщает Оперативное командование Запад, передает RegioNews.

Предварительно, стражи порядка пытались остановить водителя авто, который проигнорировал требования предъявить документы и сбежал на территорию одного из ФЛПов. По данным ОК Запад, в ситуацию вмешались прохожие. Люди не понимали контекста ситуации и стали препятствовать правоохранителям. В частности, они дергались за одежду, матерились и бросались палками.

"А гражданином Е., во время происшествия, был применен металлический предмет (лом), в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паренхимы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Сведения об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Оперативное командование Запад сообщило, что держит на контроле ситуацию.

