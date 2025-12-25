21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2025, 21:55

В Ровенской области на военных ТЦК напали с ломом

25 декабря 2025, 21:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Ровенской области произошло нападение на ТЦК. Один из военных получил перелом ребра и ушибы

Об этом сообщает Оперативное командование Запад, передает RegioNews.

Предварительно, стражи порядка пытались остановить водителя авто, который проигнорировал требования предъявить документы и сбежал на территорию одного из ФЛПов. По данным ОК Запад, в ситуацию вмешались прохожие. Люди не понимали контекста ситуации и стали препятствовать правоохранителям. В частности, они дергались за одежду, матерились и бросались палками.

"А гражданином Е., во время происшествия, был применен металлический предмет (лом), в результате чего один из военнослужащих получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паренхимы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Сведения об инциденте уже внесли в Единый реестр досудебных расследований. Оперативное командование Запад сообщило, что держит на контроле ситуацию.

Напомним, 25 декабря в Днепре произошла стрельба из ТЦК. По словам полицейских, мужчина ранил двух военных ножом, а один из сотрудников ТЦК выстрелил в воздух.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК нападение Ровенская область
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
"Папа сказал им о разводе": певица Елена Тополя рассказала, как дети переживают развод родителей
25 декабря 2025, 23:55
"Погибла соседка": популярный украинский ведущий оказался в эпицентре взрыва во время атаки Киевщины
25 декабря 2025, 23:30
Александр Усик официально лучший боксер в мире: обновленный рейтинг
25 декабря 2025, 22:55
Россияне атаковали Запорожье КАБами: есть пострадавшие
25 декабря 2025, 22:35
В Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом
25 декабря 2025, 21:35
Цены на украинский подсолнечник обвалились после удара по маслоэкстракционному заводу в порту Южный
25 декабря 2025, 20:45
"Заработали" на дорогах почти 3,5 миллиона: на Буковине получили подозрения чиновники горсовета
25 декабря 2025, 18:40
В Ровенской области мужчины поджигали железную дорогу за деньги: один из них оказался военным
25 декабря 2025, 18:15
Россияне ударили по городскому рынку Херсона: есть погибший
25 декабря 2025, 16:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »