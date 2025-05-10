В Киев прибыли европейские лидеры: кто приехал и что будут обсуждать

фото: Офис Президента

В Киев 10 мая на встречу "коалиции решительных" прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц

Об этом сообщает Суспильное и "Европейская правда", передает RegioNews.

Европейских лидеров в Киеве встретили министр иностранных дел Андрей Сибига и глава ОП Андрей Ермак.

Как отметил Сибига, он ожидает "важных решений и дальнейшего цементирования европейской солидарности в поддержку Украины".

В частности, на встрече "коалиции решительных" лидеры обсудят постоянное прекращение огня в Украине.

Также в Киев прибыл премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее в пятницу, 9 мая, Владимир Зеленский объявил о "встрече" участников "коалиции решительных", хотя не было понятно, о каком именно формате идет речь.

Напомним, на днях Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по поводу 30-дневного перемирия.