Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения
22 декабря 2025, 18:17

При честной мобилизации не было бы сотни тысяч СОЧ

22 декабря 2025, 18:17
Тема мобилизации – «бусификации» никого не оставила равнодушным
иллюстративное фото: из открытых источников
Жаль, что верховный не дает нам никаких указаний по этому вопросу, Ставка и СНБО молчат, Министерство обороны и Верховная Рада тоже. Поэтому вот вам мои мысли и предложения по этому поводу.

Еще в октябре 2022 года в Украине отменили срочную службу.

Я был против этого, потому что срочная служба может давать хорошую базовую военную подготовку, и 100 тыс. бойцов, которые могли бы быть задействованы на охране западной границы и границы с Беларусью, морского побережья, важных государственных объектов, складов, коммуникаций, в качестве экипажей мобильных огневых групп. Разумеется – только в тылу.

100 тысяч срочников заняли бы места 100 тысяч мобилизованных, которым бы нашлась работа на войне. Вместо этого молодежь выпустили за границу, что нанесло огромный ущерб экономике. Зато картонных площадей больше нет.

Популизм – это все наше. Так же по популистским причинам власти не снижают мобилизационный возраст, хотя все наши союзники уже годами этого требуют. Если снизить мобилизационный возраст на два года, получим еще 100 тысяч бойцов. Знаю, не всем понравится такое предложение, но я определенно не доллар.

Вместо этого молодежь пытаются привлечь на военную службу большими денежными бонусами, усугубляя социальную несправедливость в армии.

В 2023 году, когда многие говорили о мобилизации, я предлагал простое и честное решение – мобилизацию по жребию, как это принято в США. Ну, не может какой-нибудь чиновник, военком, глава ТЦК решать, кому жить, а кому не очень жить, – это нечестно и это создает огромные коррупционные риски (мы все слышали об обогащении военнослужащих).

Не должно быть никаких заранее забронированных категорий граждан. Все должны подлежать мобилизации. "Слепая рука судьбы" – жребий распределяет в какой день года кому идти в ТЦК.

С документами о прохождении ВВК. С документами, которые могут давать право на отсрочку или бронь. А в ТЦК не один начальник, а комиссия по представителям общественности должна решать, кому идти в армию, а кто имеет право на отсрочку/бронь.

Мобилизацию по жребию легко можно было бы сделать через Действие. И тогда люди не скрывались бы от ТЦК, знали бы, когда надо прийти заранее, планировали бы свою жизнь.

И это дало бы дополнительные деньги в бюджет, потому что сегодня очень много военнообязанных работают нелегально, "вчерну", в этом заинтересованы сами работодатели, а бюджет не получает налоги.

Ну, а теми, кто не придет в ТЦК самостоятельно, должны заниматься исключительно правоохранительные органы. Не военные!

Должна быть статья с четким сроком – скажем, 10 лет исправительных работ, которые в военное время должны быть исключительно в прифронтовой зоне – на строительстве укреплений и восстановлении разрушенного. При желании осужденный может перейти в ВСУ.

Также должен быть закон о лишении прав скрывающихся от войны за границей. По крайней мере они не должны иметь право голосовать на предстоящих выборах или быть избранными.

Похоже, такая мобилизация была бы честной. И, кстати, при честной мобилизации не было бы 300 тысяч в СОЧ.

Это дало бы нам дополнительно 100+100+300 – до полумиллиона бойцов.

Это укрепило бы нашу оборону и дало бы возможность, наконец, проводить долгосрочные ротации и давать людям долгосрочные отпуска.

Ничего сложного. Конечно.

