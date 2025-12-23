07:40  23 декабря
Банковские мошенники в Днепре присвоили более 50 млн грн
01:30  23 декабря
Звездный учитель физики Руслан Игоревич тайно женился
07:50  23 декабря
Несколько дней без еды и воды: на Кировоградщине судили мать, которая оставила детей на произвол судьбы
Петр Шуклинов Журналист, военнослужащий info@regionews.ua
23 декабря 2025, 07:58

Текущее состояние войны: почему быстрого мира не будет

23 декабря 2025, 07:58
Готова ли Россия закончить русско-украинскую войну. На мой взгляд, до состояния "готовы" еще год:
Фото: из открытых источников
  • Цена URALS должна быть около 25-30. Это конец российской экономики.
  • Довести до этого можно нашими руками – не обязательно, чтобы мир что-то делал. Достаточно выполнить другие пункты.
  • Переработка в РФ должна быть парализована (газовые заводы горят, НПЗ не работают, этс).
  • Перевалки и транспортировки должны быть парализованы (порты горят, теневой флот тонет, железная дорога стоит)
  • Кроме того, определенный смысл есть и в поражении производства (вышки завалены, месторождения подожжены, трубы – ежедневно аварии)
  • Российская элита должна погибать в Москве ежемесячно. По генералу, по депутату, по министру ежемесячно.
  • Поражения россиян на фронте – здесь понятно, здесь еще дополнительный миллион-два они соберут.
  • Увеличение поддержки Украины: оружие, деньги, энергетика, экономика. Чем мы устойчивее, тем очевиднее плохие перспективы России.

Некоторые из этих пунктов выполнены наполовину. Некоторые больше. Некоторые от нас не сильно зависят. За некоторые мы еще не брались. Некоторые – в процессе (постоянный прогресс).

Мое мнение: сейчас россияне будут играть в мир, делать переговоры, пытаться дипломатично сбивать помощь Украине.

Пока у них не получается. Евросоюз заложил поддержку Украины сразу на два года вперед.

На фронте у россиян много громких поражений. Но еще год у них есть ресурс претендовать на ограниченный успех на Донбассе. И постараются его реализовать.

Поэтому я не верю, что Москва согласится на прекращение войны.

Чтобы это стало так, Силы обороны Украины должны "утюжить" россиян вдоль и поперек весь следующий год:

  • на фронте;
  • политически;
  • в глубоком тылу РФ;
  • экономически.

Работаем, друзья. Мы не упадем. Но если не дожать россиян, если дать им перед экономической бездной устоять за мгновение до падения – потеряем исторический шанс, и воевать придется нашим детям.

Россию. Надо. Добивать.

