Текущее состояние войны: почему быстрого мира не будет
- Цена URALS должна быть около 25-30. Это конец российской экономики.
- Довести до этого можно нашими руками – не обязательно, чтобы мир что-то делал. Достаточно выполнить другие пункты.
- Переработка в РФ должна быть парализована (газовые заводы горят, НПЗ не работают, этс).
- Перевалки и транспортировки должны быть парализованы (порты горят, теневой флот тонет, железная дорога стоит)
- Кроме того, определенный смысл есть и в поражении производства (вышки завалены, месторождения подожжены, трубы – ежедневно аварии)
- Российская элита должна погибать в Москве ежемесячно. По генералу, по депутату, по министру ежемесячно.
- Поражения россиян на фронте – здесь понятно, здесь еще дополнительный миллион-два они соберут.
- Увеличение поддержки Украины: оружие, деньги, энергетика, экономика. Чем мы устойчивее, тем очевиднее плохие перспективы России.
Некоторые из этих пунктов выполнены наполовину. Некоторые больше. Некоторые от нас не сильно зависят. За некоторые мы еще не брались. Некоторые – в процессе (постоянный прогресс).
Мое мнение: сейчас россияне будут играть в мир, делать переговоры, пытаться дипломатично сбивать помощь Украине.
Пока у них не получается. Евросоюз заложил поддержку Украины сразу на два года вперед.
На фронте у россиян много громких поражений. Но еще год у них есть ресурс претендовать на ограниченный успех на Донбассе. И постараются его реализовать.
Поэтому я не верю, что Москва согласится на прекращение войны.
Чтобы это стало так, Силы обороны Украины должны "утюжить" россиян вдоль и поперек весь следующий год:
- на фронте;
- политически;
- в глубоком тылу РФ;
- экономически.
Работаем, друзья. Мы не упадем. Но если не дожать россиян, если дать им перед экономической бездной устоять за мгновение до падения – потеряем исторический шанс, и воевать придется нашим детям.
Россию. Надо. Добивать.