Долгожданное соглашение о ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну

Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности

Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности

фото: Юлия Свириденко / Facebook

Соглашение или только треть соглашения

Случилось. Украинская и американская стороны наконец-то согласовали все, что должны были согласовать – и поставили подписи под соглашением о полезных ископаемых. Хотя в действительности все не так просто. Хотя бы потому, что соглашений будет целых три – и сейчас подписали только первое, межправительственное, рамочное соглашение между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

То, что было подписано, – это в основном общие слова, которые, впрочем, тоже несколько весят. Кроме того, эти соглашения должны быть ратифицированы в парламентах обеих стран. Недаром же после процесса подписания исполнительная власть наконец-то уволила отреагировать на требования власти законодательной и пообещала явиться в Верховную Раду с объяснениями, что там было подписано.

Два следующих соглашения, которые еще будут обсуждать, – это, во-первых, договор между структурами, которые будут управлять процессом работы фонда, а также технический договор, в котором наконец будет расписан подробно, кто, что, как и где будет добывать.

Вне законов Украины

Из того, что уже известно об этом крупном американо-украинском соглашении – по меньшей мере, часть вызывает определенные вопросы. Так, взносом Украины будет 50% всех роялти и лицензионных платежей за добычу полезных ископаемых. Прямо скажем, немаленькая сумма, если учесть объемы этих ископаемых (а речь не только о редкоземельных металлах, номенклатура, охватываемая этим соглашением, превышает полсотни позиций). Сумма, без которой украинскому бюджету будет непросто – по крайней мере, в начале.

Кроме того, даже в условиях экономического кризиса те или иные вещи (скажем, конвертация в валюту) Украине придется согласовывать с партнером, то есть с Соединенными Штатами. Американская сторона получает "право в первую ночь" на все возможные проекты добычи полезных ископаемых в Украине – и будет пристально следить, чтобы кто-то третий не имел более выгодных условий, чем созданный под это соглашение фонд.

Еще один тонкий момент – пункт, согласно которому соглашение выше внутреннего украинского законодательства. Как это не крути, а имеем дело с потерей по крайней мере части суверенитета. или другие международные позиции не только с объединенной Европой, но и с Соединенными Штатами. Неизвестно кто будет руководить. "Неизвестно кто" здесь не случайно, потому что соглашение бессрочно, и остановить его действие можно только согласованной позицией обеих сторон. То есть – снова придется договариваться с Белым домом.

Туман и неприятные вопросы

Что получает Украина? Конечно же, главное – это деньги на послевоенное восстановление инфраструктуры. И, во-первых, они придут далеко не сразу. А во-вторых, война еще не завершилась, так что говорить об восстановлении инфраструктуры, которая в любой момент может быть снова разрушена, мягко говоря, преждевременно.

Американская сторона, конечно, сейчас говорит о том, что теперь Соединенные Штаты кровно заинтересованы в победе Украины, в благополучии нашей страны и таком другом. Но не стоит забывать, что заинтересованность бывает разной. Скажем, такой, как во времена Первой мировой войны, когда тогдашние колониальные государства активно использовали сырьевую базу заморских колоний. Мы, конечно, далеки от мнения о том, что Украина превратится в колонию США, но столь мощная приоритетность именно американской стороны во всех указанных в соглашении проектах – как ни крути, а сужает шансы Украины на диверсификацию геополитических и геоэкономических рисков.

Один из ключевых моментов, который до сих пор толком не прояснен - военная помощь Украине. Обещают, что она будет – но сразу возникает вопрос, насколько достаточным и насколько приемлемым для Украины в этих финансовых условиях. Проще говоря, сможем ли мы потянутую такую военную помощь от трамповской Америки или нам проще и выгоднее будет сотрудничать с Европой и другими геополитическими игроками. (Хотя чем мы им отблагодарим, если недра фактически выведены из-под украинской юрисдикции?)

Да и потом. Привязав военную помощь к соглашению о ископаемых, Соединенные Штаты фактически свергли с себя обязательства, неуместно выписанные в Будапештском меморандуме. Получается, что мы добровольно отдали ядерный арсенал, нас, потерявших ядерный зонтик, никто всерьез не защитил (напомним, что нам только помогают оружием, причем вовсе не в тех объемах, которые были и нужны, а воевать за нас, как в Корее или Вьетнаме, никто не собирается) – а теперь эта же страна-гарант, как будто бы ничего и не произошло, хочет получить еще и полезные ископаемые. Как бы то ни было, но здесь мы уже проиграли, потому что не сумели навязать Вашингтону позицию "Вы нам должны за отобранное ядерное оружие".

Выиграл ли Трамп. И кто реально проиграл

Зачем же все это нужно Дональду Трампу? Конечно, финансовый вопрос, без него никак. Но пока мы здесь можем только теоретизироваться. Вот когда соглашение заработает и в Украине начнут заходить американские компании – тогда можно будет говорить предметнее. Но говорить нам придется, в этом сомнений нет, мы еще услышим интересные истории о связях тех или иных компаний с разными политиками.

Второй момент – геополитика. Символическую отметку "100 дней" никто не отменял, а чем может похвастаться 47 президент США? По большому счету ничем. Вопрос Ирана и его террористических прокси – открыт. Вопрос России – более чем открытый. Тарифная война – пока не приносит дивидендов. Расссорился с Канадой и подставил лояльных к себе консерваторов, фактически обеспечив неожиданную победу готовившейся к переходу в оппозицию Либеральной партии. Кстати, такой стремительный взлет, как у партии Трюдо/Карни, в последние годы был только один – в ультраправой нидерландской Партии свободы на выборах осенью 2023 года, которую с четвертой на первое место за несколько недель подняла война ХАМАС против Израиля. Такой вот интересный террористический "собрат" оказался у Дональда Трампа.

Словом, Трампу нужно было показать хоть какую-то победу, потому что рейтинги падают так стремительно, как ни у кого в истории (по крайней мере, в современной ее части). Конечно, самому президенту эти рейтинги уже формально и ни при чем, третий срок ему не светит – даже если бы и хотел, после выборов в Конгресс 2026 года он получит такой парламент, который скорее будет голосовать за его импичмент, – но никуда не делась фирменная трамповская спесь. Да и Республиканской партии придется как-то выгребать эти авгиевые конюшни. Кстати, давление на самых одиозных персонажей из окружения президента, в частности, на Илона Маска, свидетельствует о том, что у "слонов" это поняли и начали действовать.

Итак, Украина от этого соглашения пока ничего не выиграла, Трамп если что и выиграл, то откровенно немного. А кто же проиграл больше всего? Это – Российская Федерация. Тамошняя истерика о "большом повороте Трампа", она пусть и преувеличена, но имеет реальную почву. После такого соглашения Белому дому волей-неволей, а придется давить на Россию сильнее. Точнее, вообще давить. Потому что Украина теперь – простите на слове, стратегический сырьевой партнер. А в России ситуации и с армией, и с экономикой все ужаснее и ужаснее. И надежды на план "Трамп наш" потихоньку тают, как роса на солнце…