На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

Рождество в Украине будет с настоящими морозами. В ближайшую ночь в большинстве областей ожидается -5...-13 градусов, завтра днем -3...-8 градусов, в Закарпатье и в Крыму около нуля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз погоды от Натальи Диденко.

В четверг, 25 декабря, погоду Украины еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и даже солнечная погода.

На дорогах гололедица.

В Киеве в ночь на Рождество ожидается до -10 градусов, завтра днем будет около -3…-4 градуса.

"Уже сразу после Рождества, 26 декабря, в Украину приедут атмосферные фронты – пойдет снег, усилится ветер, но и повысится температура воздуха", – подытожила Н.Диденко.

Как сообщалось, последняя неделя декабря будет по-настоящему зимней. Местами столбики термометров опустятся ниже -10 градусов. Также выпадет снег.