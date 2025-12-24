Во Львове отменили отключение света до конца дня
В городе отменили отключение света к концу этого дня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовоблэнерго.
В то же время в ведомстве напомнили, что на Рождество, 25 декабря, во Львовской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.
Как сообщалось, армия РФ 23 декабря атаковала объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Поэтому в регионе были введены аварийные отключения электроэнергии.
