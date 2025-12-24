19:05  24 декабря
Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
16:44  24 декабря
В Госпогранслужбе рассказали, какая ситуация на границе в канун праздников
24 декабря 2025, 20:19

Во Львове отменили отключение света до конца дня

24 декабря 2025, 20:19
иллюстративное фото: из открытых источников
В городе отменили отключение света к концу этого дня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовоблэнерго.

В то же время в ведомстве напомнили, что на Рождество, 25 декабря, во Львовской области будут действовать графики почасового отключения электроэнергии.

Как сообщалось, армия РФ 23 декабря атаковала объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Поэтому в регионе были введены аварийные отключения электроэнергии.

Убил и надругался над телом: во Львове будут судить мужчину, который жестоко расправился со знакомой
23 декабря 2025, 13:55
Готовил теракт в центре Львова: под суд отправили российского агента
22 декабря 2025, 11:55
Во Львове объявили подозрение мужчине, незаконно присвоившему квартиру
22 декабря 2025, 11:35
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Германия выделила рекордную сумму на восстановление энергетики Украины
24 декабря 2025, 21:49
Суд продлил срок действия обязанностей экспредседательнице Хмельницкой МСЭК Крупе
24 декабря 2025, 21:19
Мужчина из Кировоградщины приговорен к пожизненному за убийство и поджог знакомого в собственном доме
24 декабря 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цымбалюк поделился праздничными кадрами из родительского дома
24 декабря 2025, 20:57
В Житомирской области Volkswagen влетел в грузовик: среди пострадавших дети
24 декабря 2025, 20:55
В Украине резко выросли цены на сало: сколько теперь стоит популярный продукт
24 декабря 2025, 20:30
В Сумской области БпЛА ранил двух подростков: 20-летнего парня и 17-летнюю девушку доставили в больницу
24 декабря 2025, 20:30
Обещал дроны на фронт: в Киеве аферист "ограбил" волонтера на 30 тысяч долларов
24 декабря 2025, 20:15
В Сумской области 10-летний мальчик получил травмы после взрыва неизвестного предмета
24 декабря 2025, 20:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
