21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
25 декабря 2025, 23:55

"Папа сказал им о разводе": певица Елена Тополя рассказала, как дети переживают развод родителей

25 декабря 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Недавно стало известно, что фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя расстаются. Артистка рассказала, как об этом узнали дети

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Бывшие супруги воспитывают троих детей: дочь Марийку и сыновей Романа и Марка. По словам Елены, именно Тарас рассказал детям о разводе. Дочь еще слишком маленькая, а постарше все понимают.

"Мальчики больше понимают, переживают. Я узнала от детей, что папа сказал им о разводе. Наверное, был какой-то удобный момент. Они переживают. Я больше переживаю за Рому, потому что он осознанно к этому относится. Я бы не хотела, чтобы они перенимали этот опыт в свои жизни будущие", - говорит Елена Тополя.

Она также отметила, что для них с Тарасом именно дети наиболее важны. Поэтому они делают все, чтобы им было легче пережить развод.

"Конечно, отец остается в жизни детей. Никто, никого, ни в чем не ограничивает. Ни в коем случае! Я бы этого не хотела. У нас формат очень свободный. Дети абсолютно свободны в своем выборе, желании. Мы только "за" чтобы максимально больше у них были родители. Мы вот скоро поедем на каникулы все вместе", - говорит Елена.

Напомним, ранее фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя заявил, что разводится с женой Еленой. Артисты воспитывают троих детей. В браке они были 12 лет. По их словам, решение о разрыве было общим и взвешенным.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
