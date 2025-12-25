"Папа сказал им о разводе": певица Елена Тополя рассказала, как дети переживают развод родителей

Фото из открытых источников

Недавно стало известно, что фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Елена Тополя расстаются. Артистка рассказала, как об этом узнали дети

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Бывшие супруги воспитывают троих детей: дочь Марийку и сыновей Романа и Марка. По словам Елены, именно Тарас рассказал детям о разводе. Дочь еще слишком маленькая, а постарше все понимают.

"Мальчики больше понимают, переживают. Я узнала от детей, что папа сказал им о разводе. Наверное, был какой-то удобный момент. Они переживают. Я больше переживаю за Рому, потому что он осознанно к этому относится. Я бы не хотела, чтобы они перенимали этот опыт в свои жизни будущие", - говорит Елена Тополя.

Она также отметила, что для них с Тарасом именно дети наиболее важны. Поэтому они делают все, чтобы им было легче пережить развод.

"Конечно, отец остается в жизни детей. Никто, никого, ни в чем не ограничивает. Ни в коем случае! Я бы этого не хотела. У нас формат очень свободный. Дети абсолютно свободны в своем выборе, желании. Мы только "за" чтобы максимально больше у них были родители. Мы вот скоро поедем на каникулы все вместе", - говорит Елена.

