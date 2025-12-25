21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
25 декабря 2025, 21:35

В Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом

25 декабря 2025, 21:35
Фото: Нацполиция
В Киеве двое мужчин угрожали водителю такси пистолетом. Затем они угрожали правоохранителю

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в Шевченковском районе Киева. Двое мужчин подошли к водителю такси, сели к нему в авто. Впоследствии они смели его уехать, угрожая пистолетом. Водитель был вынужден следовать указаниям нападающих, которые использовали автомобиль для собственных дел.

Около полуночи, когда они были в районе Нивок, водитель заметил полицейских и обратился к ним за помощью. Во время общения со стражами порядка, один из злоумышленников направил пистолет в сторону инспектора.

"Правоохранители задержали обоих нарушителей - 28-летних местных жителей, и изъяли у них орудие совершения преступления. Им грозит до 5 лет тюрьмы", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину, который во время драки между двумя компаниями вблизи Бессарабской площади устроил стрельбу.

23 декабря 2025
