В Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом

Фото: Нацполиция

В Киеве двое мужчин угрожали водителю такси пистолетом. Затем они угрожали правоохранителю

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в Шевченковском районе Киева. Двое мужчин подошли к водителю такси, сели к нему в авто. Впоследствии они смели его уехать, угрожая пистолетом. Водитель был вынужден следовать указаниям нападающих, которые использовали автомобиль для собственных дел.

Около полуночи, когда они были в районе Нивок, водитель заметил полицейских и обратился к ним за помощью. Во время общения со стражами порядка, один из злоумышленников направил пистолет в сторону инспектора.

"Правоохранители задержали обоих нарушителей - 28-летних местных жителей, и изъяли у них орудие совершения преступления. Им грозит до 5 лет тюрьмы", - сообщили в полиции.

