Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
24 декабря 2025, 08:59

Результаты войны, которые мы боимся озвучить: Курск, "Паутина", энергетика

24 декабря 2025, 08:59
Читайте також українською мовою
Наша страна не любит итоги, не умеет анализировать, не научена бросать критический взгляд назад и подводить риска.
А пригодилось бы. По крайней мере, спросить самих себя:
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

А пригодилось бы. По крайней мере, спросить самих себя:

1. Какую оценку по 10-балльной шкале поставить Курской операции? Она кардинально переломила войну. Улучшила наши переговорные позиции. Стала козырем и позволила торговаться территориями, как и было задумано.

2. Какую оценку по 10-балльной шкале поставить операции "Паутина"? Тоже существенно изменила войну. Враг, потеряв треть авиации (если верить рапортам), перестал летать. Уменьшилось ракетных обстрелов. Прекратился воздушный террор. Не столь масштабны стали баллистические удары.

3. Какую оценку по 10-балльной шкале поставить энергетической войне? Уже подсчитано соотношение нанесенного ущерба от горящих российских НПЗ и полученного ущерба от убитой электрогенерации и газодобычи. В России столько же уничтожены ТЭЦ и ТЭС, как у нас. Россия также потеряла собственно газодобычу. Там тоже города-миллионники выбиваются из сети. Там также дроны поцелуют в распределительные станции АЭС.

Читайте также: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее

