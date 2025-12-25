Иллюстративное фото

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Летом прошлого года мужчины подожгли релейный шкаф светофора железной дороги. Их зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправке при покупке канистры с бензином. Впоследствии они купили металлический лом. Их опознали водители такси, возившие их в тот день.

Одним из поджигателей был военный по контракту и имел судимость. На суде он не признал вину. Он пытался убедить следствие, что скупали бензин, чтобы жарить шашлыки. В конце концов суд признал результаты этого следственного эксперимента как доказательство и учел при вынесении приговора.

Второй обвиняемый ранее не имел судимостей. В 2021 году он лечился у психиатра из-за поведенческих расстройств. На суде он отказался давать показания.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для обвиняемого, имеющего предварительную судимость, окончательный срок наказания будет составлять 15 лет и 3 месяца.

