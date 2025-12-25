В Ровенской области мужчины поджигали железную дорогу за деньги: один из них оказался военным
Ровенский городской суд Ровенской области признал двух мужчин виновными в диверсии. Стало известно, какие приговоры они получили
Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.
Летом прошлого года мужчины подожгли релейный шкаф светофора железной дороги. Их зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправке при покупке канистры с бензином. Впоследствии они купили металлический лом. Их опознали водители такси, возившие их в тот день.
Одним из поджигателей был военный по контракту и имел судимость. На суде он не признал вину. Он пытался убедить следствие, что скупали бензин, чтобы жарить шашлыки. В конце концов суд признал результаты этого следственного эксперимента как доказательство и учел при вынесении приговора.
Второй обвиняемый ранее не имел судимостей. В 2021 году он лечился у психиатра из-за поведенческих расстройств. На суде он отказался давать показания.
Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для обвиняемого, имеющего предварительную судимость, окончательный срок наказания будет составлять 15 лет и 3 месяца.
