21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
UA | RU
UA | RU
25 декабря 2025, 18:15

В Ровенской области мужчины поджигали железную дорогу за деньги: один из них оказался военным

25 декабря 2025, 18:15
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Ровенский городской суд Ровенской области признал двух мужчин виновными в диверсии. Стало известно, какие приговоры они получили

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Летом прошлого года мужчины подожгли релейный шкаф светофора железной дороги. Их зафиксировала камера видеонаблюдения на автозаправке при покупке канистры с бензином. Впоследствии они купили металлический лом. Их опознали водители такси, возившие их в тот день.

Одним из поджигателей был военный по контракту и имел судимость. На суде он не признал вину. Он пытался убедить следствие, что скупали бензин, чтобы жарить шашлыки. В конце концов суд признал результаты этого следственного эксперимента как доказательство и учел при вынесении приговора.

Второй обвиняемый ранее не имел судимостей. В 2021 году он лечился у психиатра из-за поведенческих расстройств. На суде он отказался давать показания.

Суд признал обоих мужчин виновными и назначил им по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Для обвиняемого, имеющего предварительную судимость, окончательный срок наказания будет составлять 15 лет и 3 месяца.

Напомним, ранее в Харькове был задержан еще один агент ФСБ. Вражеским приспешником оказался 19-летний местный житель, мать которого в январе 2025 года СБУ разоблачила на организации теракта.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
диверсант поджог Ровенская область
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
"Заработали" на дорогах почти 3,5 миллиона: на Буковине получили подозрения чиновники горсовета
25 декабря 2025, 18:40
Россияне ударили по городскому рынку Херсона: есть погибший
25 декабря 2025, 16:30
Стрельба с ТЦК в Днепре: военные ранены - что говорят в полиции
25 декабря 2025, 16:15
Решил прочитать его: на Хмельнитчине мужчина "заминировал ТЦК"
25 декабря 2025, 15:45
Угрозы вместо лечения: Нацполиция разоблачила мошенников, шантажировавших заказывавших лекарства людей
25 декабря 2025, 14:30
В Киевской области Nissan влетел в Audi: три человека пострадали
25 декабря 2025, 13:45
В Полтавской области водитель сбил пенсионерку и оставил на дороге
25 декабря 2025, 12:55
Забрал к2 миллиона, пошел в СЗЧ и отправился за решетку: в Днепре судили военного за дезертирство
25 декабря 2025, 12:30
Украинцы поддерживают активизацию мирных переговоров – соцопрос
25 декабря 2025, 11:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Все блоги »