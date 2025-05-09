10:20  09 мая
На Черниговщине спасли двух аистов, упавших в заброшенную водонапорную башню
06:15  09 мая
ВСУ вооружили модифицированными помповыми ружьями
05:05  09 мая
Под Киевом 18-летний водитель заезжал на автомойку и сбил подростка
UA | RU
UA | RU
09 мая 2025, 12:36

"Искандеры" и Х-101: сколько ракет ежегодно выпускает Россия

09 мая 2025, 12:36
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Россия ежегодно производит более 1400 ракет "Искандер" и около 500 крылатых ракет Х-101

Об этом сообщило издание The Economist, передает RegioNews.

Однако, как пишут журналисты, только 10–15% ежегодного выпуска 1500–2000 танков и 3000 бронированных машин — новая техника. Остальное – восстановленное советское наследие, запасы которого могут иссякнуть уже к 2026 году (по оценке аналитического центра RUSI).

Еще одной проблемой для России есть дефицит человеческих ресурсов.

Хотя сейчас она способна мобилизовывать до 30 тысяч солдат в месяц, демографические проблемы — старение населения и уменьшение его численности существенно ограничат такие возможности в будущем.

Эти цифры издания приводят в контексте оценки возможного наступления РФ на страны НАТО.

Издание пишет, что пока война в Украине продолжается, у России не будет свободных наземных сил, чтобы представлять серьезную угрозу НАТО.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Россия Украина техника российская армия ракета Х-101 война военный потенциал
В ООН рассказали, сколько украинцев россияне убили в апреле
09 мая 2025, 11:49
В первый день путинского "перемирия" погибли 1300 россиян, штурмовавших позиции ВСУ
09 мая 2025, 11:45
На Запорожье воины ГУР отбили побратимов из российского плена
09 мая 2025, 09:00
Все новости »
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Фейковая рассылка от имени "Украинской правды": редакцию могли сломать
09 мая 2025, 13:02
На Сумщине столкнулись два грузовика и легковушка: водители фур сгорели заживо
09 мая 2025, 12:35
На Ровенщине нетрезвая водитель перевернулась на авто и слетела в озеро
09 мая 2025, 12:15
В ООН рассказали, сколько украинцев россияне убили в апреле
09 мая 2025, 11:49
В первый день путинского "перемирия" погибли 1300 россиян, штурмовавших позиции ВСУ
09 мая 2025, 11:45
Инцидент в Тернополе: поездка в троллейбусе закончилась переломом руки
09 мая 2025, 11:24
Парад фантомного величия — единственное, что осталось России
09 мая 2025, 11:00
Харьковщина под ударом: ранены пять гражданских, среди них – ребенок
09 мая 2025, 10:54
На Прикарпатье женщина потеряла 230 тыс. грн через фальшивую ссылку
09 мая 2025, 10:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Юрий Чевордов
Тарас Загородний
Юрий Бутусов
Все блоги »