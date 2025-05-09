"Искандеры" и Х-101: сколько ракет ежегодно выпускает Россия

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Россия ежегодно производит более 1400 ракет "Искандер" и около 500 крылатых ракет Х-101

Об этом сообщило издание The Economist, передает RegioNews.

Однако, как пишут журналисты, только 10–15% ежегодного выпуска 1500–2000 танков и 3000 бронированных машин — новая техника. Остальное – восстановленное советское наследие, запасы которого могут иссякнуть уже к 2026 году (по оценке аналитического центра RUSI).

Еще одной проблемой для России есть дефицит человеческих ресурсов.

Хотя сейчас она способна мобилизовывать до 30 тысяч солдат в месяц, демографические проблемы — старение населения и уменьшение его численности существенно ограничат такие возможности в будущем.

Эти цифры издания приводят в контексте оценки возможного наступления РФ на страны НАТО.

Издание пишет, что пока война в Украине продолжается, у России не будет свободных наземных сил, чтобы представлять серьезную угрозу НАТО.

Напомним, с начала 2025 года российская армия потеряла около 170 тысяч солдат.