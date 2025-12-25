Цены на украинский подсолнечник обвалились после удара по маслоэкстракционному заводу в порту Южный

Иллюстративное фото

В результате субботнего обстрела порта Южный был поврежден терминал по перевалке растительных масел компании Allseeds. На территории произошли пожары, один работник погиб, еще два человека получили ранения

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Эксперты отметили, что россияне будут атаковать как портовую инфраструктуру, так и маслоэкстракционные заводы, чтобы ослабить экономический потенциал Украины и повысить цены на российское зерно и растительное масло на фоне ограничения экспорта из Украины.

22 декабря украинцы снизили закупочные цены на подсолнечник в результате остановки экспорта масла и шрота из черноморских портов, а также усиления рисков атак других маслоэкстракционных заводов.

По состоянию на 22 декабря стоимость упала на 1000-1300 грн/т до 27000-27500 грн/т или 560-570 $/т без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод.

"У переработчиков достаточно больших запасов подсолнечника, но остановка морского экспорта заставит переориентировать экспорт через западную границу, как было в 2022 году, что сильно увеличит логистические расходы", - отметили эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.