Украина провела с партнерами переговоры о 30-дневном перемирии

фото: Офис Президента

Украина провела серию онлайн-встреч с партнерами США, ЕС, Северной Европы и Балтии по 30-дневному перемирию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Отмечается, что главная тема переговоров – имплементация инициативы о безусловном 30-дневном прекращении огня, поддержанной Украиной еще во время мартовской встречи в Джидде по предложению США.

В разговорах приняли участие:

Спецпредставители Президента США Стивен Виткофф и Кит Келлог,

дипломатический советник Президента Франции Эммануэль Бонн,

советник Премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл,

советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер.

Также присоединились министр обороны Украины Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, Игорь Жовква, Дарья Заровна, Александр Бевз.

"Мы подчеркнули: полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и устойчивому миру. Предложение Кремля относительно трехдневного перемирия – это не о мире, а о безопасном проведении парада в Москве. Это – политическая манипуляция", – отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что Киев обсудил и инструменты давления, если Россия откажется от инициативы или нарушит договоренности.

"Тридцатидневное перемирие – это тест на искренность. Если Москва действительно хочет мира – пора действовать. Если выберет эскалацию – ответ должен быть общим и решительным", – добавил Ермак.

Кроме того, по его словам, Украина поддерживает законопроект сенатора Линдси Грэмма по поводу вторичных санкций против России.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин объявил о четырехдневном "перемирии" в мае. Кремль анонсировал прекращение боевых действий с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

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