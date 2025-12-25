Россияне ударили по городскому рынку Херсона: есть погибший
25 декабря россияне атаковали Херсон. Оккупанты ударили прямо по городскому рынку
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели сообщили, что в результате удара на городском рынке Херсона загорелись торговые киоски. Спасатели ликвидировали пожары, несмотря на риск повторных атак россиян.
К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина.
Напомним, также в ночь на 25 декабря россияне атаковали Одесскую область . В результате обстрела погиб человек, известно о раненых местных жителях.
Россияне атаковали Черниговщину: беспилотник попал в многоэтажкуВсе новости »
25 декабря 2025, 11:00Россияне снова ударили по Житомирщине: под прицелом – критическая инфраструктура и места вчерашних попаданий
24 декабря 2025, 11:40Атаки РФ на энергоинфраструктуру: есть новые обесточивания в 5 областях
24 декабря 2025, 11:28
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
"Заработали" на дорогах почти 3,5 миллиона: на Буковине получили подозрения чиновники горсовета
25 декабря 2025, 18:40В Ровенской области мужчины поджигали железную дорогу за деньги: один из них оказался военным
25 декабря 2025, 18:15Стрельба с ТЦК в Днепре: военные ранены - что говорят в полиции
25 декабря 2025, 16:15Решил прочитать его: на Хмельнитчине мужчина "заминировал ТЦК"
25 декабря 2025, 15:45Угрозы вместо лечения: Нацполиция разоблачила мошенников, шантажировавших заказывавших лекарства людей
25 декабря 2025, 14:30В Киевской области Nissan влетел в Audi: три человека пострадали
25 декабря 2025, 13:45В Полтавской области водитель сбил пенсионерку и оставил на дороге
25 декабря 2025, 12:55Забрал к2 миллиона, пошел в СЗЧ и отправился за решетку: в Днепре судили военного за дезертирство
25 декабря 2025, 12:30Украинцы поддерживают активизацию мирных переговоров – соцопрос
25 декабря 2025, 11:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »