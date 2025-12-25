21:59  24 декабря
На Рождество в Украине ожидаются морозы до -13 градусов
20:19  24 декабря
Во Львове отменили отключение света до конца дня
18:54  24 декабря
Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
25 декабря 2025, 18:40

"Заработали" на дорогах почти 3,5 миллиона: на Буковине получили подозрения чиновники горсовета

25 декабря 2025, 18:40
Иллюстративное фото
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры совместно с детективами БЭБ разоблачили злоупотребления при закупке услуг по благоустройству в Черновцах. Чиновники присвоили более 3 миллионов гривен

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

О подозрении сообщили бывшему директору, а ныне первому заместителю одного из департаментов городского совета. Также получила подозрение заместитель начальника отдела публичных закупок.

По данным следствия, в 2022 году чиновники согласовали смету с завышенными расценками и объявили закупку услуг по текущему ремонту дорожного покрытия по завышенным ценам. Тогда в торгах был подрядчик, с которым был заключен договор на 18,2 миллиона гривен. Общество переплатило почти 3,5 миллиона гривен.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.

23 декабря 2025
07 августа 2025
