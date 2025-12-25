Россияне атаковали Запорожье КАБами: есть пострадавшие
Вечером 25 декабря русские военные атаковали Запорожскую область.
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Российские военные атаковали Запорожский район управляемыми авиабомбами. В результате атаки повреждены частные дома. Ранены четыре человека: 80-летняя, 65-летняя и 57-летняя женщины и 71-летний мужчина.
Напомним, в Сочельник российские кафиры нанесли ракетный удар по Черкассам, повредив кладбище, Аллею Героев и учебное заведение — один человек получил ранения.
