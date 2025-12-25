Фото из открытых источников

Известный журнал обновил список лучших боксеров планеты. Теперь на первом месте украинец Александр Усик

Об этом сообщает журнал The Ring, передает RegioNews.

Американский непобедимый боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру. После этого на первое место в списке лучших боксеров планеты подняли Александра Усика. Его формировали без учета весовой категории (P4P).

Также впервые в список внесли 28-летнего пуэрториканца Оскара Коллазо. Он владеет чемпионскими поясами WBA и WBO в минимальном весе.

Как выглядит обновленный рейтинг P4P от The Ring