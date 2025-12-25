Александр Усик официально лучший боксер в мире: обновленный рейтинг
Известный журнал обновил список лучших боксеров планеты. Теперь на первом месте украинец Александр Усик
Об этом сообщает журнал The Ring, передает RegioNews.
Американский непобедимый боксер Теренс Кроуфорд завершил карьеру. После этого на первое место в списке лучших боксеров планеты подняли Александра Усика. Его формировали без учета весовой категории (P4P).
Также впервые в список внесли 28-летнего пуэрториканца Оскара Коллазо. Он владеет чемпионскими поясами WBA и WBO в минимальном весе.
Как выглядит обновленный рейтинг P4P от The Ring
- Александр Усик;
- Наоя Иноуэ;
- Джесси Родригес;
- Дмитрий Бивол;
- Артур Бетербиев;
- Дзунто Накатани;
- Шакур Стивенсон;
- Давид Бенавидес;
- Девин Хейни;
- Оскар Коллас.
9-летняя гимнастка, потерявшая ногу в результате обстрела, завоевала медаль на турниреВсе новости »
23 декабря 2025, 23:30Волейболист из Винницкой области в третий раз выиграл клубный чемпионат мира
22 декабря 2025, 17:12Игорь Костюк официально стал главным тренером "Динамо"
17 декабря 2025, 13:26
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
"Папа сказал им о разводе": певица Елена Тополя рассказала, как дети переживают развод родителей
25 декабря 2025, 23:55"Погибла соседка": популярный украинский ведущий оказался в эпицентре взрыва во время атаки Киевщины
25 декабря 2025, 23:30Россияне атаковали Запорожье КАБами: есть пострадавшие
25 декабря 2025, 22:35В Ровенской области на военных ТЦК напали с ломом
25 декабря 2025, 21:55В Киеве мужчины заставили таксиста возить их бесплатно, пригрозив пистолетом
25 декабря 2025, 21:35Цены на украинский подсолнечник обвалились после удара по маслоэкстракционному заводу в порту Южный
25 декабря 2025, 20:45"Заработали" на дорогах почти 3,5 миллиона: на Буковине получили подозрения чиновники горсовета
25 декабря 2025, 18:40В Ровенской области мужчины поджигали железную дорогу за деньги: один из них оказался военным
25 декабря 2025, 18:15Россияне ударили по городскому рынку Херсона: есть погибший
25 декабря 2025, 16:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все блоги »