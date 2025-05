Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня

Таку заяву опублікувало МЗС після розмови учасників "коаліції охочих" із президентом США, передає RegioNews.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели конструктивну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо мирних зусиль.

"Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка", – повідомив у соцмережі Х глава МЗС України Андрій Сибіга.

За його словами, якщо Росія погодиться, а ефективний моніторинг буде забезпечено, стале перемир'я та заходи з довіри можуть відкрити шлях до мирних переговорів.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



