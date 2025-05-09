В США надеются на 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп надеется, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное прекращение огня.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает RegioNews со ссылкой на брифинг для журналистов.

Она сообщила, что вчера президент Украины Владимир Зеленский позвонил по телефону Дональду Трампу и они обсудили соглашение о редкоземельных ископаемых.

Они также говорили о прекращении огня, предложенном Трампом.

"30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной, которое, как мы знаем, поддерживает Европа. Мы надеемся, что обе страны согласятся с этим", - отметила Левитт.

Добавим, что 8 мая Верховная Рада ратифицировала соглашение о недрах между Украиной и США.

Ранее издание Politico сообщило, что у Трампа не решили, как давить на РФ.