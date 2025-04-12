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12 апреля 2025, 15:29

В Верховной Раде готовят новые ограничения для мэров: о чем идет речь

12 апреля 2025, 15:29
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фото: shutterstock
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В Верховной Раде Украины начался сбор подписей за регистрацию законопроекта, предусматривающего ограничение количества каденций для городских председателей

Об этом сообщил бывший глава "Комитета избирателей Украины" Александр Черненко, передает RegioNews.

Инициаторы документа предлагают установить лимит — не более двух сроков подряд в должности мэра одного населенного пункта. После этого занимать эту должность можно будет только после перерыва.

По словам народных депутатов, цель законодательной инициативы — предотвратить узурпацию власти на местах, повысить конкуренцию в местном самоуправлении и стимулировать обновление управленческих кадров.

"Инициатива выглядит как универсальная, но в первую очередь бьет по тем, кто уже давно у власти на местах: Кличко в Киеве, Труханов в Одессе, Филатов в Днепре - список длинный", - отметил Черненко.

В настоящее время законопроект находится на этапе подготовки. В случае достаточного количества подписей, его могут зарегистрировать уже в ближайшее время.

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