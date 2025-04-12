У Верховній Раді готують нові обмеження для мерів: про що йдеться

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У Верховній Раді України розпочався збір підписів за реєстрацію законопроєкту, який передбачає обмеження кількості каденцій для міських голів

Про це повідомив колишній голова "Комітету виборців України" Олександр Черненко, передає RegioNews.

Ініціатори документа пропонують встановити ліміт — не більше двох термінів поспіль на посаді мера одного населеного пункту. Після цього обіймати цю ж посаду можна буде лише після перерви.

За словами народних депутатів, мета законодавчої ініціативи — запобігти узурпації влади на місцях, підвищити конкуренцію в місцевому самоврядуванні та стимулювати оновлення управлінських кадрів.

"Ініціатива виглядає як універсальна, але в першу чергу б1є по тих, хто вже давно при владі на місцях: Кличко в Києві, Труханов в Одесі, Філатов у Дніпрі — список довгий", – зазначив Черненко.

Наразі законопроєкт перебуває на етапі підготовки. У разі достатньої кількості підписів його можуть зареєструвати вже найближчим часом.

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