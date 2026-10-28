Фото: полиция

ДТП произошло 28 октября около 06:50 в Луцком районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На выезде из села Чаруков столкнулись автомобиль Volkswagen и седельный тягач DAF.

В результате аварии получили травмы двое пассажиров легковушки. Их доставили в больницу.

Предварительно, оба водителя были трезвыми.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Напомним, 27 октября на Тернопольщине лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Погиб водитель, среди троих травмированных – ребенок.