Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?

Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычного за последние годы противостояния между столичным самоуправлением и центральной властью. Обстоятельства военного времени изменили структуру управления Киевом, и в мэрии города открыто заявляют, что офис президента руками КГВА пытается узурпировать власть в столице

Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычного за последние годы противостояния между столичным самоуправлением и центральной властью. Обстоятельства военного времени изменили структуру управления Киевом, и в мэрии города открыто заявляют, что офис президента руками КГВА пытается узурпировать власть в столице

фото: RegioNews

В отличие от своих предшественников в должности руководителя Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сразу дал всем понять, что свои полномочия видит далеко за пределами исключительно обороны и безопасности столицы.

"Столица Украины владеет самым большим бюджетом и ресурсами в стране. Однако даже при таких преимуществах киевляне сталкиваются с проблемами, требующими немедленного решения. Выход из этой ситуации один – изменения. Поэтому начинаем с того, что киевляне смогут почувствовать сразу – замена глав районных государственных администраций", – написал Тимур Ткаченко в своем телеграмм-канале вскоре после назначения.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал публичным обращением к президенту Зеленскому, в котором заявил о попытке уничтожить местное самоуправление в столице и разбалансировании власти, а это "дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению столицы", – заявил Виталий Кличко. Лично виноват в этом, по словам Кличко, Тимур Ткаченко: "...он пытается перебрать полномочия мэра, городского совета и КГГА, нарушая закон. Напоминаю, военная администрация – временный орган, который должен заниматься обороной и безопасностью, а не узурпацией власти", – сказал Кличко.

Как запланированная Ткаченко замена руководителей районных государственных администраций может положительно повлиять на жизнь киевлян – вопрос открытый. Причем с февраля 2022 года. Именно тогда своим решением Кабмин лишил избранного главы города Виталия Кличко права участвовать в назначении руководства районов столицы. Это с тех пор прерогатива правительства. И хотя формально главы райгосадминистраций оставались в ведении Кличко как главы госадминистрации столицы, изменилась внутренняя суть иерархии – тот, кто не назначает, уже и уволить не может. А значит, по факту Виталий Кличко потерял весомый рычаг влияния и управления процессами в городе.

С началом широкомасштабной войны в Киеве была создана городская военная администрация, а полномочия городской государственной администрации были временно прекращены. Первые руководители КГВА – генералы Николай Жирнова и Сергей Попко – гражданские вопросы оставили мэрии. Но при уже разрушенном управлении городом это мало что дало для нормального функционирования органов самоуправления Киева.

По словам депутата Киевского городского совета Дмитрия Белоцерковца, все решения горсовета и мэрии блокировались на уровне районов именно потому, что руководители районов столицы не подчинялись руководству города.

"Мы фиксировали сотни нарушений со стороны руководителей РГА, в том числе и с постоянно закрытыми укрытиями, ведь за это отвечают балансодержатели – районы. В общей сложности КГГА выделила на ремонты укрытий почти 5 млрд грн, но эти средства используются крайне неэффективно. Все мы помним, как закупались те же овощерезки или барабаны. За такую неэффективную работу мэр мог делать представление на увольнение руководителей районов, но эти полномочия у него забрали. Поэтому работа РГА к тому времени уже никак не зависела от городского головы и местного самоуправления", – сказал в комментарии RegioNews Дмитрий Белоцерковец.

Виталий Кличко, согласно закону, в условиях военного времени является заместителем главы КГВА по гражданским вопросам. Но скоро он и здесь может утратить свои полномочия. Сразу несколько СМИ сообщили о том, что на должность заместителя главы КГВА готовится перейти нынешний глава Оболонской районной госадминистрации Кирилл Фесик. Заместителей у главы КГВА Ткаченко двое – один из них отвечает за военные вопросы. А Фесик никакого отношения к армии и вопросам обороны и безопасности никогда не имел вообще. Следовательно, логично заключить, что он должен дублировать Виталия Кличко. Даже если ему каким-то образом придумают и утвердят должность первого заместителя – его функционал, скорее всего, будет совпадать с функционалом заместителя по гражданским вопросам. Следовательно, он будет просто блокировать Виталия Кличко.

Кирилл Фесик за время работы во главе Оболонской РГА ничем выдающимся себя не проявил. В 2020 году Киевсовет даже обращался к президенту с запросом проверить Фесика на компетентность и соответствие должности. В то же время он успел засветиться в нескольких журналистских расследованиях и коррупционных скандалах.

Если это пример того, как Тимур Ткаченко планирует решать кадровые вопросы в Киеве, то уже можно сделать выводы о его приоритетах. А также начинать всерьез переживать за будущее столицы. В том числе в том, что касается вопросов безопасности столицы. На прошлой неделе стало известно, что в начале широкомасштабной агрессии Тимур Ткаченко из Киева сбежал и вернулся только когда опасность захвата города прошла.

Объективно говоря, закон разрешает высшей власти государства аннулировать полномочия органов местного самоуправления во время военного положения. Как пояснил депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец, для этого Верховная Рада должна проголосовать за, например, передачу полномочий Киевсовета и мэрии Киева городской военной администрации.

"Тогда Киевсовет, КГГА и Киевский городской голова, а также киевляне полностью потеряют свои права на местное самоуправление и их получит именно Киевская городская военная администрация и будет называться тогда военно-гражданской администрацией", – говорит депутат Киевсовета.

Именно этого и не происходит. Вместо этого можно наблюдать что-то похожее на попытки руководства КГВА в обход закона перебрать себе полномочия столичного самоуправления. Формально оставаясь городскими властями, но без реальных полномочий, органы самоуправления столицы превратятся в удобный объект для обвинений во всех неурядицах. Очевидно, что это не личные прихоти руководителя КГВА Тимура Ткаченко. Как чиновник, подчиненный Офису президента, он выполняет то, что ему приказано и свои действия согласовывает с Банковой. Даже если они противоречат законам, Конституции и могут привести к ответственности.