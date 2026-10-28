На Волыни осудили трех должностных лиц за незаконную приватизацию 10 га земли

Фото: Офис Генерального прокурора

На Волыни троих чиновников осудили за незаконную приватизацию 10 гектаров государственной земли в прибрежной защитной полосе реки Стырь. Для реализации схемы они использовали персональные данные пяти военнослужащих – участников боевых действий

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

Как установил суд, фигуранты оформили земельные участки на военных без их сведения. Земля расположена в прибрежной защитной полосе реки Стыр, где ее передача в частную собственность запрещена законом.

По данным прокуратуры, организатором схемы был бывший депутат областного совета, в конце концов становившийся владельцем участков. Депутат районного совета подыскивал военнослужащих, на которых оформляли землю. Бывший руководитель Госгеокадастра, зная о незаконности передачи участков, подписывал соответствующие приказы.

Суд назначил организатору схемы семь лет лишения свободы, а экс-руководителю Госгеокадастра — пять лет. Оба также назначили конфискацию имущества и запрет занимать определенные должности.

Депутат районного совета приговорен к пяти годам лишения свободы, однако освобожден от отбывания наказания с испытанием в соответствии с соглашением о признании виновности.

Кроме того, по искам прокуратуры суд обязал вернуть общине шесть гектаров земли. Двое осужденных также обязали солидарно оплатить 3,32 миллиона гривен в пользу Боратинского сельского совета.

Напомним, в Киевской области депутат проверила земельную аферу на 12 млн грн.