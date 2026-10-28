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28 октября 2026, 17:55

В Херсонской области руководителя фонда подозревают в продаже двух авто, ввезенных для военных

28 октября 2026, 17:55
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Фото: прокуратура Херсонской области
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В Херсонской области 52-летнего мужчину, возглавляющего благотворительный фонд, подозревают в продаже автомобилей, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По материалам следствия, мужчина основал благотворительный фонд в 2023 году. Одним из направлений его деятельности была безвозмездная передача гуманитарной помощи украинским военным.

В августе 2026 года через фонд в Украину ввезли два автомобиля – Nissan Qashqai и Mercedes-Benz Vito. Их должны были безвозмездно передать ВСУ.

Однако по версии следствия после прохождения таможенного контроля автомобили военным не передали. Подозреваемый вместе с сообщниками нашел покупателя и продал транспорт за 9,5 тысячи долларов.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины - продажа товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенная в значительном размере по предварительному сговору группой лиц.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 266 240 гривен.

Напомним, что отца и сына подозревают в ввозе в Украину автомобилей под видом гуманитарной помощи для военных с последующей продажей за наличные. По данным следствия, по такой схеме они ввезли и продали по меньшей мере 32 автомобиля общей стоимостью более 2 млн. грн.

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