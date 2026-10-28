В больнице на Житомирщине умер новорожденный ребенок

Иллюстративное фото: из открытых источников

Прокуратура открыла уголовное производство из-за возможной врачебной халатности после смерти новорожденного в родильном отделении Коростенской больницы

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура, передает RegioNews.

Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о вероятном ненадлежащем исполнении медицинскими работниками профессиональных обязанностей, что могло повлечь за собой смерть младенца.

В частности, 30-летней женщине провели кесарево сечение, после чего ребенок умер через сутки. В распространенной фотокопии свидетельства о смерти причиной указана родовая травма шейного отдела позвоночника.

По этому факту Коростенская окружная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Уголовное производство было открыто по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

В рамках досудебного расследования правоохранители проверят обстоятельства, изложенные в публикации, и дадут им правовую оценку.

Напомним, в Одесской области начальнице Службы по делам детей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель младенца. По данным следствия, должностница знала о ненадлежащих условиях проживания детей в семье, однако не обеспечила их своевременное изъятие.