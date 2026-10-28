В Киеве из-за ДТП затруднено движение на Окружной дороге
На Окружной дороге Киева 28 октября из-за дорожно-транспортного происшествия затруднено движение транспорта в направлении Жулянского путепровода
Об этом сообщила патрульная полиция Киева, передает RegioNews .
"В связи с ДТП на Окружной дороге движение транспорта затруднено в направлении Жулянского путепровода", - говорится в сообщении.
Водителям советуют учесть ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбрать альтернативный путь.
Напомним, 27 октября на Тернопольщине лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля . Погиб водитель, среди троих травмированных – ребенок.
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