Во Франковске пьяная женщина похитила Mercedes из больницы и врезалась в дерево

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 23-летняя женщина незаконно завладела чужим автомобилем Mercedes-Benz и попала в ДТП. Она врезалась в дерево на территории областной клинической больницы. Женщина никогда не получала водительского удостоверения

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Событие произошло 26 октября на территории Ивано-Франковской областной клинической больницы.

По данным следствия, жительница Тисменицкой общины заметила автомобиль Mercedes-Benz 311 CDI, который владелец оставил незапертым с ключами в замке зажигания.

Женщина села за руль чужого автомобиля и уехала, однако со временем врезалась в дерево.

Правоохранители установили, что водительское удостоверение она никогда не получала. Следователи задержали женщину и сообщили ей о подозрении.

Обстоятельства происшествия и правовую квалификацию действий подозреваемого уточняют.

Напомним, 27 октября на Тернопольщине лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля . Погиб водитель, среди троих травмированных – ребенок.