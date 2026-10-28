Фото: полиция

Происшествие случилось в Хмельницком 26 октября около 14:30 на строительной площадке на Староконстантиновском шоссе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На территории строительства многоквартирного дома 49-летний мужчина, управляя экскаватором, во время движения задним ходом наехал на местную жительницу.

От полученных травм 39-летняя женщина скончалась на месте.

Открыто уголовное производство. Полиция устанавливает все происшествия трагедии.

Напомним, в сентябре на Львовщине в мебельном цехе 17-летнего парня затянуло внутрь прессовочного станка. От полученных тяжелых травм юноша скончался на месте.