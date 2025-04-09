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09 апреля 2025, 11:27

Готовили теракты против местных депутатов: в Хмельницкой области задержали агентов ФСБ

09 апреля 2025, 11:27
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фото: СБУ
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Контрразведка СБУ задержала двух агентов ФСБ, которые готовили взрывчатку для терактов против восьми депутатов Каменец-Подольского горсовета в Хмельницкой области

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что фигуранты производили самодельные взрывные устройства (СВП), которые должны были заложить под машины потенциальных жертв и взорвать.

Таким образом, рашисты планировали дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе и распространить панические настроения среди местных жителей.

По данным следствия, одним из исполнителей заказа РФ оказалась 24-летняя местная наркозависимая. Ее завербовали в телеграмм-каналах. Ей дали "тестовую" задачу - поджечь три админздания сельсоветов на территории региона.

Для совершения преступления девушка привлекла своего 57-летнего сожителя, сопровождавшего агента в роли водителя на "нужные" объекты.

Затем они получили от оккупантов инструкции на изготовление СВП, а также деньги на закупку составляющих взрывчатки и аренду конспиративной квартиры.

В ходе обысков у задержанных изъяты составляющие для СВП и мобильные телефоны с доказательствами работы на ФСБ

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении.

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области осудили предателя, который сотрудничал с оккупационными властями в Купянске.

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Хмельницкая область агент рф сотрудничество с врагом взрывчатка депутаты ФСБ РФ
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