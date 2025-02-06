Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах

Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти на выборы, планируется ли рост стоимости проезда, что будет с Житним рынком и ботсадом и о посягательствах ОП на власть в столице

Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти на выборы, планируется ли рост стоимости проезда, что будет с Житним рынком и ботсадом и о посягательствах ОП на власть в столице

Готовится ли политсила мэра Кличко к выборам

– На фоне ряда заявлений и попыток нового президента США Дональда Трампа о стремлении как можно скорее урегулировать войну в Украине — в отечественный политикум уже начал просачиваться запах предстоящих выборов. Процесс подготовки к ним еще больше активизировал Кит Келлог, специальный посланник президента США по урегулированию войны России против Украины. На днях он заявил, что администрация хочет, чтобы в Украине в этом году состоялись выборы президента и парламента. Ряд телеграм-каналов, которые считаются приближенными к Офису президента, говорят, что власть непублично уже занимается поиском людей, которые будут опекаться избирательным процессом в регионах. Расскажите, пожалуйста, есть ли амбиции у партии "УДАР" и в какой конфигурации она может участвовать в выборах?

– Никакой подготовки к выборам нет и не планируется до тех пор, пока не будет сообщено официально о начале избирательного процесса. Кто бы что ни говорил о подготовке к каким-то выборам, но я как сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете знаю реальную составляющую. Никаких попыток подготовки к избирательному процессу не существует в настоящее время.

– В свое время, еще за несколько лет до начала войны, в кругу руководителей крупнейших украинских городов циркулировала идея создания так называемой "партии мэров", которая должна была бы выступить единым фронтом и локомотивом которой должен был бы стать Виталий Кличко. Как вы считаете, возможна ли на предстоящих выборах реинкарнация такой идеи?

– Я не верю в то, что политическое поле будет таким, как было до начала полномасштабной войны. Я верю в то, что все будет перезагружено, и каким-то образом политическое поле будет стартовать. Но через какие вызовы? Это мы сможем понять только после того, как будет начат избирательный процесс. Пока не понятно, как люди будут все воспринимать. Например, если сейчас мы у избирателей спросим наиболее приоритетные вещи для них, то мы увидим, что это - доступ к товарам первой необходимости, доступ к покупке бензина, к общественному транспорту, к электроэнергии и тому подобное. Как только война закончится, то те же люди будут говорить о новых школах, о новых садиках, новых дорогах. Те же самые люди, но сразу на следующий день после окончания полномасштабной войны. Поэтому сейчас, если опрашивать людей относительно их политических пожеланий, и тех же людей спросить после окончания войны или после перемирия, то это будут разные ими названные вещи. Поэтому невозможно спрогнозировать, каким будет именно политическое поле. Возможно, оно изменится на 100%, и будут новые реалии. Мы все увидим после того, как закончится полномасштабная война.

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О конфликтах центральных и местных властей

– В течение полномасштабной войны в ряде областных центров, например, в Чернигове, Полтаве, Сумах и т.п., были отстранены их мэры, а исполнение обязанностей переданы представителям партии "Слуга народа". Схема для всех была типична: возбуждение уголовного дела – решение суда об отстранении от должности и запрет занимать должности в течение определенного периода – автоматическое возложение обязанностей мэра на секретаря городского совета от провластной партии. Чем, по вашему мнению, в результате обернулась для городов такая авантюра?

– Такая замена мэров произошла из-за желания одной из ветвей власти, а именно центральной власти, заниматься узурпацией другой ветви власти – местной, для того чтобы контролировать ее. На сегодняшний день, к сожалению, ни Офис президента, ни вертикаль "Слуги народа" не понимают, что они не должны замещать местное самоуправление. Местное самоуправление – это другая ветвь власти. Они никак не связаны прямым взаимодействием.

Все произошло из-за политического давления центральной власти на местное самоуправление. И, тем самым, они хотят уничтожать под корни потенциальную оппозицию. Тех, кто не согласен с позицией центральной власти в большом количестве вопросов, связанных с государством и государственной политикой, в частности имею в виду политической составляющей относительно ручного управления силовиками, полного контроля над государственным бюджетом и фактически отбором возможностей развития местного самоуправления из-за отмены финансовой децентрализации. Сейчас у нас все налоги централизуются на центральную власть. Могу напомнить о НДФЛ (налог на доходы физических лиц – ред.) военный или просто НДФЛ. У всех городов забирают 40% НДФЛ, у Киева – 60%. А это основополагающий налог для формирования местных бюджетов.

– В управлении Киевом сейчас фактически установлено двоевластие. Есть избранный мэр Виталий Кличко, а есть назначенный недавно Офисом президента новый начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Можете, пожалуйста, объяснить, кто все-таки в столице власть?

– Хотел начать с истоков, как формировалось руководство городом, особенно после 2022 года.

Во-первых, Киевская городская государственная администрация является совершенно другой формой управления городом, чем в других населенных пунктах. В полномочиях КГГА – это местное самоуправление и 20% являются полномочиями центральной власти. Напомню также, что еще в 2001 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма подал в Конституционный суд обращение о том, может ли глава государства назначать главой КГГА человека, не избранного Киевским городским головой. В 2003 году Конституционный суд определил, что поскольку большая часть полномочий КГГА является полномочием местной громады, то президент не может назначать главой КГГА другого человека, кроме Киевского городского головы. Такая же ситуация с назначением глав районных государственных администраций, ведь есть постановление Кабмина, где четко прописано, что назначение глав РГА происходит по представлению Киевского городского головы, а Кабмин уже их утверждает. К сожалению, 1 февраля 2022 года из-за непонятной мотивации Кабмин вносит изменения в постановление о назначении председателей РГА, откуда исключает Киевского городского голову как подающего кандидатуру на назначение председателя РГА. Тогда было решено, что такое представление будет делать глава правительства. Я это расцениваю как узурпацию районных властей со стороны президента и Офиса президента, а также сворачивание децентрализации.

– Чем грозит Киеву противостояние между избранной властью и назначенной президентом?

– Районные государственные администрации имеют множество полномочий и связаны с реальным управлением в районах. Также более тесная связь с жителями. Киевсовет четко ответил, что если центральная власть занимается узурпацией власти на уровне районов и сворачивания децентрализации, у местного самоуправления Киева не остается никаких возможностей, кроме как действовать решительно. Тогда Киевсовет фактически начал процедуру отбора полномочий города у районных государственных администраций. Напомню, что даже здания районных государственных администраций являются имуществом громады, киевлян. Поэтому Киевсовет принял решение о создании исполкомов районов, которые назывались Департаментами районов и, как следствие, все полномочия РГА передаются этим Департаментам. Но даже когда началась полномасштабная война, Киевсовет не запускал процесс передачи полномочий от РГА в Департаменты. Все в киевских властях были сконцентрированы на войне, а не на политических баталиях.

К сожалению, действующий глава КМВА Тимур Ткаченко тогда отсутствовал в Киеве, хотя и занимал должность директора Департамента благоустройства, но находился в Закарпатье.

– Можете назвать конкретные проекты, реализацию которых городу пришлось остановить именно из-за двоевластия в столице?

– Как только было принято решение Кабмина о том, что Киевский городской голова больше не может подавать кандидатуры на руководителей РГА, главы районных государственных администраций прекратили подчиняться киевскому местному самоуправлению и Киевскому городскому голове. Он никак не мог на них влиять, а мы в это время фиксировали сотни нарушений со стороны руководителей РГА, в том числе с постоянно закрытыми укрытиями, ведь за это отвечают балансодержатели – районы. В общей сложности КГГА выделила на ремонты укрытий почти 5 млрд грн, но эти средства используются крайне неэффективно. Все мы помним, как закупались те же овощерезки или барабаны. За такую ​​неэффективную работу городской голова мог подавать представление на увольнение руководителей районов, но эти полномочия у него забрали. Поэтому работа РГА к тому времени уже никак не зависела от городского головы и местного самоуправления, а это уже нарушение Конституции.

– Насколько законны посягательства руководства КМВА и лично Ткаченко на полномочия мэрии?

– Когда была создана КМВА, президент автоматически назначил ее главой именно Кличко, а уже в начале марта 2022 года КМВА возглавил генерал Николай Жирнов. Уже тогда мы понимали, что КМВА является надстройкой, несвойственной для местного самоуправления, но в то время была активная фаза полномасштабной войны, и враг был возле Киева, на это никто не обращал внимания. Кстати, Жирнов почти не лез в полномочия местного самоуправления. После апреля 2022 года мы начали замечать, что мотивация создания КМВА двоякая.

Проблема в том, что когда принимали закон о военных администрациях, то никак не учли особенности функционирования столицы, Закон о столице фактически не был учтен, а именно этим Законом следует руководствоваться. Вышло так, что с одной стороны КМВА не имеет никакого отношения к управлению местным самоуправлением, но, исходя из амбиций Офиса президента, они постоянно трактовали, что КМВА является единоличником Киевской городской государственной администрации.

И когда военный возглавил КМВА, то логично, что он должен заниматься обороной города, общественной безопасностью и теми же укрытиями. Местное самоуправление терпело, ведь все понимали, что враг может в любой момент прийти в столицу снова. Но когда президент начал назначать главами КМВА гражданских лиц, у нас сразу появился вопрос: а не выполнила ли военная администрация свои функции, если уж на главу КМВА назначается гражданский человек? Потому что мы видим в назначении невоенного человека признаки и политическое желание фактически удерживать несвойственные центральным властям полномочия местного самоуправления.

– Какие возможности и ресурсы есть у избранной власти столицы, чтобы противостоять таким попыткам узурпации со стороны руководства КМВА?

– У нас не так много таких возможностей, но хочу напомнить, что в законе о военных администрациях прописано, что чтобы забрать полномочия у органов местного самоуправления и передать их военной администрации нужно решение парламента. Требуется отдельное решение по каждому городу. Если центральные власти считают, что нужно временно или на постоянной основе уничтожить местное самоуправление во время военных действий, то они не должны забирать какие-либо полномочия исходя из приказов главы КМВА, ведь у него нет таких полномочий исходя из закона о военных администрациях. Поэтому просто нужно проголосовать в парламенте за то, что именно КМВА забирает полномочия органов местного самоуправления Киева. Тогда Киевсовет, КГГА и киевский мэр полностью потеряют свои полномочия, и их получит именно Киевская городская военная администрация и будет называться тогда военно-гражданской администрацией. Именно таково толкование закона о военных администрациях. Поэтому если Тимур Ткаченко считает, что он фактически узурпировал полномочия местного самоуправления в Киеве и может сам выносить любые решения, присущие только органам местного самоуправления, то сначала он должен получить соответствующее решение парламента. Если он этого не сделает, то фактически занимается незаконной деятельностью, когда берет на себя полномочия местного самоуправления. Это нарушение и Конституции, и законодательства, а за это, кстати, уже есть уголовная ответственность.

– Новый начальник КМВА анонсировал смену председателей РГА. Известно ли вам, кого заменят?

– Мне это неизвестно и не может быть известно из-за того, что мы пока не контролируем местное самоуправление, ведь его захватили центральные власти, и у киевлян нет возможности сделать районные государственные администрации подотчетными. Потому что сейчас, напомню, нет возможности у мэра делать представление на назначение или увольнение председателей районов.

– Чем, по-вашему, сам Ткаченко заслужил назначение руководителем КМВА?

– Всё очень просто. Мое лично видение, что ни один другой человек не захотел и отказал президенту относительно возможности назначения на должность главы КМВА. И когда они поняли, что у них нет человека, готового заменить Сергея Попко, который в то время возглавлял КМВА, а он их не устраивал из-за того, что отказывался заниматься политическим противостоянием в Киеве. Но это мое личное мнение, я не разговаривал с Попко на эту тему. Считаю, что позиция Попко не устраивала Офис президента, ведь они еще с 2019 года хотели получить власть в столице, но "облажались" в 2020 году, когда получили мизерные проценты на местных выборах в Киеве, а их кандидат на мэра города не смог набрать даже 6%. Тогда четко была показана позиция киевлян как к президенту, так и к его политической силе.

Но в Офисе не прекратили попыток получить власть в столице.

Поэтому считаю, что Тимур Ткаченко был назначен на должность главы КМВА, потому что он является фунтом и несостоятельной политической фигурой. Он является фунтом Офиса президента, задачами которого является выполнять любые прихоти ОП.

Даже если это касается узурпации власти столицы и перебирания на себя несвойственных КМВА и центральным властам полномочий местного самоуправления.

Будет ли расти стоимость проезда, и почему "УДАРовцы" 10 лет не могли "раскусить" Брагинского

– Какая сейчас себестоимость проезда в столичной подземке?

– Себестоимость проезда однозначно больше восьми гривен (8 грн стоит разовая поездка в метро Киева – ред.). Фактически разницу между реальной стоимостью проезда и имеющейся покрывает город из своего бюджета. Постоянно меняется себестоимость электроэнергии и, как следствие, постоянно меняется себестоимость проезда в метрополитене.

– Учитывая это, есть ли планы увеличения стоимости проезда в подземке?

– Во время войны я не думаю, что такая дискуссия уместна.

– Известно ли вам, где сейчас находится Виктор Брагинский – бывший руководитель Киевского метрополитена, подозреваемый в ненадлежащем исполнении обязанностей и который, по версии полиции, уехал из Украины по поддельному заключению военно-врачебной комиссии?

– После того как он сдал мандат депутата Киевского городского совета, я с ним не общался, и мне неизвестно, где он может находиться.

– После того, как вокруг него разгорелся громкий скандал, мэр Кличко написал, что многие вещи стали для него неожиданностью и что Брагинский фактически врал ему в глаза. Но Брагинский возглавлял метрополитен 10 лет, считался членом команды "УДАРа", разве за это время не было заметно, во-первых, так называемой халатности в работе, а во-вторых, что состояние человека, вероятно, не соответствует его официальному доходу?

– Вопрос Брагинского лежит в двух составляющих. Первое – это выполнение своих обязанностей и ответственность перед командой "УДАРа" и громадой. Второе – это его потенциальное обогащение или необогащение. Но здесь мне трудно что-либо комментировать, ведь это зона ответственности антикоррупционных органов, и они могут предъявить такие обвинения. В настоящее время выдвигаются обвинения не в отношении потенциального обогащения, а совсем другие, которые с этим не связаны.

– На сколько на коммунальную сферу Киева повлияла мобилизация мужского персонала: машинистов метро, ​​водителей коммунального транспорта, сотрудников других коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города?

– Очень сильно повлияла. У нас большие проблемы с кадрами в коммунальных предприятиях. Также есть проблемы с бронированием по стратегическим предприятиям, таким как "Киевавтодор", "Киевпасстранс", "Киевский метрополитен". Проблема есть, и мы не знаем, как ее решить. Хотя это касается всей страны, поэтому это не только киевская проблема.

– Что будет с Житним рынком? В последнее время все чаще заговорили о его возможной продаже из-за не лучшего состояния здания.

– Сейчас проходит идеологическая дискуссия. Есть большое количество людей с разных сторон: одни считают, что нужно сдавать в долгосрочную аренду этот рынок и брать инвестора для его ремонта, а другие считают, что нужно продать Житний рынок, мол, ни одному инвестору будет невыгодно вкладывать большие средства, а это сотни миллионов гривен, в ремонт этого объекта. Я считаю уже неплохим, что такая дискуссия происходит открыто, и на финише городские власти и громада должны решить, какое предложение из существующих наиболее эффективно для реализации проекта.

– Расставьте, пожалуйста, все точки над "и" в скандальном вопросе вокруг возможной застройки Ботанического сада имени Гришко в Киеве.

– Это история государственного уровня. Киевсовет и городской голова неоднократно обращались в Национальную академию наук с просьбой, чтобы Ботанический сад передали на баланс города Киева, и уже власти столицы выделят средства на его ремонт. К сожалению, сегодня этот вопрос не решен из-за позиции Нацакадемии наук, которая принципиально не хочет передавать Ботанический сад на баланс города. И мы видим, почему они этого не хотят делать – есть подозрительные инвестиционные соглашения по застройке Ботсада. Там, где от власти города будет зависеть, мы будем всеми силами блокировать возможную застройку Ботанического сада.