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25 марта 2025, 11:29

Парламент снял с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии

25 марта 2025, 11:29
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фото: иллюстративное
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Верховная Рада сняла с повестки дня законопроект №10311, позволяющий Национальной гвардии применять огнестрельное оружие и слезоточивый газ против гражданского населения

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

По его словам, в МВД не смогли аргументированно опровергнуть критику ГПК по документу. Он отметил, что положения, фактически расширявшие возможности силовиков в противодействии протестам, МВД подало как "составление прав нацгвардейцев".

В Раде уже подтвердили, что законопроект сняли с рассмотрения, признав его недоработанным.

Ранее Нацгвардии дали добро на использование оружия во время "массовых беспорядков".

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