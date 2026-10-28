На Южном мосту в Киеве продолжаются работы после атаки: что уже удалось восстановить

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На Южном мосту в Киеве продолжаются первоочередные восстановительные работы и обследование конструкций, поврежденных в результате российского удара 27 октября. Специалисты проверяют состояние моста, проводят испытания и оценивают деформацию

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews .

В результате атаки повреждены элементы железобетонного пролетного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций.

Работники КП "Киевавтодоргород" выполняют первоочередные работы на тех участках, где не обнаружили критических повреждений.

В то же время КП "Киевский метрополитен" уже возобновило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, а также движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор". Восстановление других инженерных сетей продолжается.

Коммунальные службы работают круглосуточно. Параллельно профильные научно-исследовательские институты производят динамические испытания моста, геодезический контроль деформаций, наблюдают за развитием дефектов и выполняют проверочные расчеты.

Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. На его основании будут приняты технические решения по дальнейшему восстановлению Южного моста и наземного участка "зеленой" линии метро.

Напомним, в Киеве из-за вражеской атаки временно перекрыли движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Также сменили движение поездов на зеленой ветке столичного метрополитена.

Напомним, с вечера 26 октября РФ атаковала столицу. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома. Было известно, что погиб один человек, еще 15 человек пострадали.