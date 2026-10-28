08:55  28 октября
В Хмельницком экскаватор насмерть сбил женщину на строительстве
11:41  28 октября
На Волыни столкнулись легковушка и тягач: пострадали два человека
12:55  28 октября
В больнице на Житомирщине умер новорожденный ребенок
UA | RU
UA | RU
28 октября 2026, 15:47

На Южном мосту в Киеве продолжаются работы после атаки: что уже удалось восстановить

28 октября 2026, 15:47
Читайте також українською мовою
Фото: Виталий Кличко
Читайте також
українською мовою

На Южном мосту в Киеве продолжаются первоочередные восстановительные работы и обследование конструкций, поврежденных в результате российского удара 27 октября. Специалисты проверяют состояние моста, проводят испытания и оценивают деформацию

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены элементы железобетонного пролетного строения, автомобильных проездов, конструкций метрополитена и инженерных коммуникаций.

Работники КП "Киевавтодоргород" выполняют первоочередные работы на тех участках, где не обнаружили критических повреждений.

В то же время КП "Киевский метрополитен" уже возобновило первоочередные кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи, а также движение поездов между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор". Восстановление других инженерных сетей продолжается.

Коммунальные службы работают круглосуточно. Параллельно профильные научно-исследовательские институты производят динамические испытания моста, геодезический контроль деформаций, наблюдают за развитием дефектов и выполняют проверочные расчеты.

Акт обследования с результатами исследований планируется получить в начале следующей недели. На его основании будут приняты технические решения по дальнейшему восстановлению Южного моста и наземного участка "зеленой" линии метро.

Напомним, в Киеве из-за вражеской атаки временно перекрыли движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Также сменили движение поездов на зеленой ветке столичного метрополитена.

Напомним, с вечера 26 октября РФ атаковала столицу. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома. Было известно, что погиб один человек, еще 15 человек пострадали.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев восстановление атака Южный мост
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Харькове врача подозревают в злоупотреблении влиянием при оформлении инвалидности
28 октября 2026, 16:26
На Белоцерковщине изъяли более 50 кг каннабиса и 209 растений конопли
28 октября 2026, 15:57
Каннабис, МДМА и кетамин: в Киеве изъяли наркотики более чем на 10 млн грн
28 октября 2026, 15:29
Ева Мишалова впервые рассказала, как пыталась спасти похищенного парня на Бали
28 октября 2026, 14:52
За $7 тысяч в Молдову: на Львовщине разоблачили схему незаконной переправки за границу
28 октября 2026, 14:32
В Украине могут вернуть светомаскировку из-за новых российских дронов
28 октября 2026, 14:16
Удар дрона по Харькову: один человек погиб, двое пострадали (Обновлено)
28 октября 2026, 13:40
В центре Ивано-Франковска женщина подожгла флаг Украины: ее задержали
28 октября 2026, 13:24
Верховная Рада поддержала госбюджет-2027 в первом чтении
28 октября 2026, 13:05
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »