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28 октября 2026, 14:52

Ева Мишалова впервые рассказала, как пыталась спасти похищенного парня на Бали

28 октября 2026, 14:52
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Ева Мишалова и Василий Тимошенко. Скриншот с видео
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Украинская блоггер Ева Мишалова впервые подробно рассказала о похищении и убийстве своего парня Игоря Комарова на индонезийском острове Бали

О пережитом Мишалова рассказала в интервью Василию Тимошенко, передает RegioNews.

По словам блоггера, они с Игорем прилетели на Бали в январе. Поездка на индонезийский остров была ее древней мечтой. Пара проводила много времени вместе, а Комаров решил выполнить собственное желание – научиться ездить на мотоцикле.

В последний день, когда Ева видела парня, он отправился на занятия по езде. По ее словам, тренировка проходила за пределами гостиницы, где мужчина должен был отрабатывать повороты.

Впоследствии он перестал отвечать на сообщение, а девушка получила голосовые сообщения из неизвестного номера.

"Котик, я тебя люблю, не волнуйся, не выходи из номера и не иди в полицию", – вспомнила Мишалова слова, которые, по ее утверждению, передал ей Игорь.

После этого ей начали посылать видео с похищенным мужчиной.

$10 миллионов и видео пыток: как Ева пыталась спасти парня

Как рассказала блоггер, почти неделю неизвестные требовали деньги и отправляли видео с Игорем. Она пыталась найти способ вернуть любимого, даже если бы он был в тяжелом состоянии.

Мишалова обратилась в местную полицию, однако, по ее словам, правоохранители казались ей незаинтересованными в деле и задавали вопросы, которые она считала неуместными.

В то же время, как утверждает девушка, на месте уже были доказательства преступления – кепка, стяжки для рук и кроссовки Игоря.

По словам Евы, похитители требовали 10 миллионов долларов, но не объясняли, куда переводить деньги и как организовать их передачу.

"Если бы мы знали, что Игорь точно тогда вернется, то мы бы все продали", – рассказала блоггер.

Она добавила, что была готова продать свои вещи и недвижимость, чтобы собрать необходимую сумму.

Мужчины в шлемах и подозрения в инструкторе: версия Мишаловой

Мишалова также заявила, что примерно за три недели до похищения они с Игорем замечали мужчин в шлемах, которые, по ее предположению, могли следить за парой в разных местах.

Отдельно блоггер высказала подозрения по поводу инструктора по езде на мотоцикле по имени Роман. Она предполагает, что он мог быть причастен к похищению, поскольку, по ее словам, после инцидента обратился в полицию, предоставил номер телефона, который она считает ложным, и вылетел в Таиланд.

"Это все Роман. Он поехал вперед, чтобы не участвовать, когда Игоря забирали", – заявила Мишалова.

По словам Евы, к расследованию присоединились правоохранители, а также израильские службы. Она призналась, что до последнего верила, что Игоря удастся найти.

Тайная помощь ВСУ и слухи о врагах: что блоггер рассказала об Игоре

После распространения видео с похищенным мужчиной в медиа Мишалова вернулась в Киев. По ее словам, психиатр назначил транквилизаторы.

Блогер также отрицала предположение о том, что Игорь мог иметь врагов или заниматься нелегальным бизнесом. Она утверждает, что он вел обычную жизнь и тайно помогал Вооруженным силам Украины.

Кроме того, Мишалова отвергла упреки в публикации фотографий и видео с геолокациями в режиме реального времени. По ее словам, контент она выкладывала не сразу после съемки.

Ева заявила, что надеется на установление всех обстоятельств преступления и наказание виновных.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра.

По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей. Его пытали и потребовали за него 10 миллионов долларов выкупа.

По информации источников, похищение могло произойти из-за фотографии с геолокацией, которую опубликовала в социальных сетях девушка потерпевшего, блоггер Ева Мишалова.

Позже в интернете появились видеозаписи, на которых мужчина, похожий на Игоря Комарова, будто признает свое участие в так называемых "днепровских офисах". В записях он утверждал, что за безопасность этих офисов отвечал Александр Петровский (Нарик), получая за это по 15 тысяч долларов ежемесячно из каждого офиса.

Впоследствии на пляже Кетевелл в округе Гианьяр (Бали) найдены расчлененные человеческие останки – голова, части туловища, ноги и внутренние органы. Экспертиза подтвердила, что овцы принадлежали Комарову.

Как известно, уже установлены семь подозреваемых. Среди них – граждане Украины, России, Казахстана и Нигерии. Известно, что большинство фигурантов бежали за границу. В то же время гражданин Нигерии задержал иммиграционные службы за использование поддельного паспорта.

К розыску причастных уже присоединился Интерпол. Правоохранители координируют международные усилия, чтобы установить местонахождение подозреваемых и привлечь их к ответственности.

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Бали Индонезия Игорь Комаров Ева Мишалова убийство похищение
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