На Харьковщине русский дрон атаковал "Белых ангелов": двое раненых
В Харьковской области российские военные атаковали эвакуационную группу полиции "Белые ангелы", которая вместе с представителями Общества Красного Креста Украины направлялась по гражданским в Зеленый Рой Великобурлукской общины Купянского района
Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает RegioNews .
Атака произошла утром во время эвакуационной группы. Российский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль правоохранителей.
Двое полицейских получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате удара служебный автомобиль полиции получил значительные повреждения, однако остался на ходу.
Также поврежден транспортное средство гуманитарной организации.
Правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства военного преступления.
Напомним, что днем 28 октября в Основянском районе Харькова в результате удара российского беспилотника погиб один человек, еще двое получили ранения.