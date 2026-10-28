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28 октября 2026, 16:40

На Харьковщине русский дрон атаковал "Белых ангелов": двое раненых

28 октября 2026, 16:40
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области российские военные атаковали эвакуационную группу полиции "Белые ангелы", которая вместе с представителями Общества Красного Креста Украины направлялась по гражданским в Зеленый Рой Великобурлукской общины Купянского района

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает RegioNews .

Атака произошла утром во время эвакуационной группы. Российский FPV-дрон попал в бронированный служебный автомобиль правоохранителей.

Двое полицейских получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате удара служебный автомобиль полиции получил значительные повреждения, однако остался на ходу.

Также поврежден транспортное средство гуманитарной организации.

Правоохранители документируют последствия атаки и собирают доказательства военного преступления.

Напомним, что днем 28 октября в Основянском районе Харькова в результате удара российского беспилотника погиб один человек, еще двое получили ранения.

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