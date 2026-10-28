На Белоцерковщине изъяли более 50 кг каннабиса и 209 растений конопли

Фото: Киевская областная прокуратура

На Белоцерковщине правоохранители разоблачили четырех мужчин, подозреваемых в незаконном выращивании конопли и хранении каннабиса для дальнейшего сбыта. По данным следствия, растения выращивали среди посевов кукурузы, а собранный урожай сушили по месту обитания одного из фигурантов

Об этом сообщила Белоцерковская окружная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение июля-октября 2026 года четверо местных жителей по предварительному сговору выращивали коноплю на полях Белоцерковского района, маскируя ее среди кукурузы.

Во время обыска одного из земельных участков правоохранители обнаружили и изъяли 209 растений конопли.

Кроме того, по месту жительства одного из подозреваемых сушили уже собранный урожай. Во время обысков в общей сложности изъяли более 50 килограммов каннабиса, который, по версии следствия, хранили для дальнейшей продажи.

Всех четырех мужчин задержали. Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Мужчинам инкриминируют незаконный посев и выращивание конопли, а также незаконное хранение наркотических средств в особо крупных размерах с целью сбыта - по ч. 2 ст. 310 и ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Санкция тяжелейшей из инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.