Каннабис, МДМА и кетамин: в Киеве изъяли наркотики более чем на 10 млн грн

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве правоохранители разоблачили 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков с целью сбыта. По данным следствия, они отправляли покупателям расфасованные вещества в пакетах из-под корма для животных.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина получил в почтовом отделении посылку с тремя пакетами каннабиса общим весом более 1,2 кг. Его задержали сразу после получения отправки.

На следующий день правоохранители изъяли у его вероятной сообщницы еще более 4,7 кг каннабиса.

По версии следствия, наркотики фасовали в съемной квартире, а затем отправляли покупателям в пакетах из-под корма для животных.

Во время обысков в квартире изъяли около 15 кг каннабиса, 505 г грибов, 520 г МДМА, 653 г кетамина, 32 г вещества, вероятно, кокаина, 285 г вещества, вероятно, амфетамина, 105 г неустановленного порошка, а также изделия.

Все изъятые вещества направили на экспертизу. Их ориентировочная стоимость по ценам черного рынка прокуратура оценивает в 10,5 млн. грн.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в целях сбыта.

Мужчина находится под стражей с правом внесения залога, женщина под стражей без права на залог.

Вину подозреваемых должен установить суд.

Напомним, с середины сентября ДБР проводит масштабную спецоперацию "Стоп трафик" против незаконного обращения наркотиков, оружия и боеприпасов. В настоящее время в ее пределах отрабатываются материалы 26 уголовных производств.