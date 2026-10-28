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28 октября 2026, 16:26

В Харькове врача подозревают в злоупотреблении влиянием при оформлении инвалидности

28 октября 2026, 16:26
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове 37-летнему врачу сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. По данным следствия, он обещал за деньги повлиять на решение экспертной команды по установлению мужа III группы инвалидности. За свои "услуги" фигурант получил 64 тысячи гривен и 6 тысяч долларов США

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает RegioNews.

По данным досудебного расследования врач одного из медицинских учреждений Харькова предложил мужчине помощь с оформлением необходимой медицинской документации и последующим установлением группы инвалидности.

Следователи установили, что фигурант уверял мужчину в своей возможности повлиять на решение членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности и обеспечить положительный результат. За такое содействие он получил в общей сложности 64 тысячи гривен и 6 тысяч долларов США.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины.

Напомним, по данным издания "Бабель" , с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала" скончались по меньшей мере 25 человек. Речь идет о смертях, не связанных с боевыми действиями.

Сотрудники Государственного бюро расследований открыли досудебное расследование по фактам, обнародованным в СМИ, о возможных неправомерных действиях в отношении военнослужащих штурмового полка "Скала".

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