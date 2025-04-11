В Украине могут сократить количество народных депутатов: названная причина

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В Верховной Раде могут сократить количество нардепов с 450 до 300

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе "Є розмова" на YouTube-канале Укринформа, передает RegioNews.

По его словам, из-за уменьшения численности населения Украины, которое нужно представлять в парламенте, очевидно, возникнет вопрос о сокращении числа народных депутатов с 450 до 300 человек.

"Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду предложения по изменениям в Конституцию, которые предусматривали сокращение количества народных депутатов до 300 человек", - отметил Стефанчук.

Напомним, Рада сняла с повестки дня законопроект о расширении полномочий Нацгвардии.