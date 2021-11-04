Рада назначила министром обороны Алексея Резникова
Верховная Рада назначила министром обороны Алексея Резникова, поддержав соответствующее представление Президента Украины Владимира Зеленского
Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 273 народных депутатов ...
Представляя будущего министра Президент Украины Владимир Зеленский пожелал ему быть в зале славы украинской армии, пользоваться уважением среди военных.
Сам же будущий министр говоря о будущей деятельности в должности заметил, что "военная дипломатия будет приоритетом в должности". Он также обещает провести аудит министерства.
После голосования Резников принес присягу члена правительства
Напомним, что накануне Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны, удовлетворив его заявление. Причиной отставки во фракции "Слуги народа" называли провал в осуществлении оборонных закупок.