Рада назначила министром обороны Алексея Резникова

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 273 народных депутатов ...

Представляя будущего министра Президент Украины Владимир Зеленский пожелал ему быть в зале славы украинской армии, пользоваться уважением среди военных.

Сам же будущий министр говоря о будущей деятельности в должности заметил, что "военная дипломатия будет приоритетом в должности". Он также обещает провести аудит министерства.

После голосования Резников принес присягу члена правительства

Напомним, что накануне Верховная Рада уволила Андрея Тарана с должности министра обороны, удовлетворив его заявление. Причиной отставки во фракции "Слуги народа" называли провал в осуществлении оборонных закупок.