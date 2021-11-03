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03 ноября 2021, 13:49 26

Рада уволила министров Любченко и Резникова

03 ноября 2021, 13:49 26
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада 3 ноября поддержала увольнение Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра-министра экономики, а также Алексея Резникова, который был вице-премьер-министром-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

За отставку Любченко проголосовали 320 нардепов, а Резникова - 329, пишет RegioNews.

Известно, что теперь Любченко должен заменить заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, а Резникова - нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Самого Резникова планируют назначить министром обороны.

Напомним, что 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины провели обыски у Алексея Любченко.

Известно, что Любченко и Резников подали в отставку 2 ноября.

Верховная Рада Алексей Резников парламент Алексей Любченко

 
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