Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

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Около трети украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосовали за Президента Украины Владимира Зеленского, если бы выборы главы государства проходили бы в ближайшее время

Как передает RegioNews об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Центр Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года.

Респондентов спросили, за кого бы вы ни проголосовали ни при каких обстоятельствах (респонденты могли дать несколько вариантов ответа).

31,9% респондентов ответили, что не проголосовали бы за Зеленского, 31,6% - за бывшего Президента Петра Порошенко 24,7% - за депутата Виктора Медведчука ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), 24% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко.

15% не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 13,8% – за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 11% – за лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока.

Опрос проводился с 23 по 27 октября во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, методом интервью среди 1200 совершеннолетних респондентов.

Согласно опросу Центра Разумкова, в октябре по сравнению с августом электоральный рейтинг Президента Владимира Зеленского снизился на 3,1 процентных пункта до 25,7%, бывшего Президента Петра Порошенко – на 1,9 в.п. до 14%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко – на 2,9 п.п. до 11,7%.

В июле 2021 года 56,1% респондентов высказались, что не одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

При этом с января президент Владимир Зеленский понизил электоральный рейтинг на выборах главы государства на 5 процентных пунктов до 21,2%, о чем свидетельствуют данные социологического опроса за февраль.