11:00  01 ноября
Резников подал заявление на увольнение с должности главы Минреинтеграции
15:44  01 ноября
В "красных" областях усиленно будут проверять COVID-сертификаты
08:06  01 ноября
На Донбассе боевики 14 раз нарушали "тишину", травмирован боец ООС
UA | RU
UA | RU
01 ноября 2021, 19:17 1

Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков

01 ноября 2021, 19:17 1
Читайте також українською мовою
из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Около трети украинцев ни при каких обстоятельствах не проголосовали за Президента Украины Владимира Зеленского, если бы выборы главы государства проходили бы в ближайшее время

Как передает RegioNews об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Центр Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года.

Респондентов спросили, за кого бы вы ни проголосовали ни при каких обстоятельствах (респонденты могли дать несколько вариантов ответа).

31,9% респондентов ответили, что не проголосовали бы за Зеленского, 31,6% - за бывшего Президента Петра Порошенко 24,7% - за депутата Виктора Медведчука ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), 24% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко.

15% не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 13,8% – за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 11% – за лидера партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олега Тягнибока.

Опрос проводился с 23 по 27 октября во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий, методом интервью среди 1200 совершеннолетних респондентов.

Согласно опросу Центра Разумкова, в октябре по сравнению с августом электоральный рейтинг Президента Владимира Зеленского снизился на 3,1 процентных пункта до 25,7%, бывшего Президента Петра Порошенко – на 1,9 в.п. до 14%, сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Юрия Бойко – на 2,9 п.п. до 11,7%.

В июле 2021 года 56,1% респондентов высказались, что не одобряют деятельность президента Украины Владимира Зеленского.

При этом с января президент Владимир Зеленский понизил электоральный рейтинг на выборах главы государства на 5 процентных пунктов до 21,2%, о чем свидетельствуют данные социологического опроса за февраль.

президент Верховная Рада опрос

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua