Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать

Главным итогом ноябрьского "министропада", кроме традиционного для нынешней власти имитации бурной деятельности, следует считать усиление позиций главы ОП Андрея Ермака

Главным итогом ноябрьского "министропада", кроме традиционного для нынешней власти имитации бурной деятельности, следует считать усиление позиций главы ОП Андрея Ермака

"Слуги народа" устроили в Верховной Раде демонстративную кадровую чистку чиновников, что уже получило неофициальное название "министропада". Свои должности потеряли сразу пять министров Кабмина Дениса Шмыгаля, и лишь один из них остался в правительстве. Это бывший вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, который после увольнения занял должность руководителя Министерства обороны, которым до этого руководил Андрей Таран. Самого Резникова во главе Минреинтеграции заменила нардеп от "СН" Ирина Верещук. Также парламент проголосовал за отставку трех старых и назначение трех новых членов Кабмина. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместо Олега Урусского возглавил Павел Рябикин, но уже без вице-премьерского статуса. Руководительницей Минэкономики и одновременно первым вице-премьером стала Юлия Свириденко, заменив на этом посту Алексея Любченко. В конце концов, кресло главы министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов оставил Роман Абрамовский, а его первый заместитель Руслан Стрелец пока работает на его месте в статусе "и. о.".

Метание Верещук и "Кабмин – Банковая – транзит"

Подчеркнем еще раз - с пяти отставников в правительстве Шмыгаля остался только один Алексей Резников, который полтора года проработал руководителем Минреинтеграции, вошел в состав СНБО и участвовал в переговорах Трехсторонней контактной группы, занимая в ней должность первого заместителя главы украинской делегации. К тому же, в условиях войны украинское Минобороны, которым теперь руководит Резников, занимается фактически тем же, чем и министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, но, так сказать, под другим углом зрения. Поэтому тема, которой новый министр обороны будет заниматься на новой должности, ему точно не чужда.

Впрочем, он мог и не получить такое назначение, потому что министром обороны очень хотела стать нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук. Бывшая руководительница Равы-Русской долго добивалась каких-то серьезных должностей на высшем уровне - сначала было совсем неудачное баллотирование в мэры Киева, потом слухи о возможном назначении ее главой КГГА (чтобы уменьшить политическое влияние мэра столицы Виталия Кличко). Недавно начались разговоры о том, что Верещук может возглавить Минобороны, она сама уверенно заявляла, что готова к такому шагу, ведь даже формально имеет высшее военное образование (окончила Военный институт при Национальном университете "Львовская политехника" по специальности "международная информация"). Однако история с возможным ее назначением руководительницей Минобороны завершилась, даже толком не начавшись. Причину в присущем "слугам" скандальном стиле очертил председатель фракции "СН" Давид Арахамия – мол, общество не примет женщину-министра обороны. Наконец, для неугомонной Верещук таки нашли должность в правительстве – но для этого пришлось организовать такую двухходовочку с участием Резникова.

А вот увольнение руководителя Минэкономики Алексея Любченко вышеупомянутый Арахамия объяснил как раз тем, что на его место приходит женщина, что хорошо для гендерного баланса. Правда, преемница Любченко Юлия Свириденко не пришла на новую должность ниоткуда. Еще в 2015 году она руководила департаментом экономического развития в Черниговской ОГА, где позже была первым замглавы облгосадминистрации, а затем и и.о. руководителя ОГА. В сентябре 2019-го, после кратковременного бизнес-периода в карьере, Свириденко стала первым замминистра экономики, но через считанные месяцы оказалась на Банковой на посту заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака. Оттуда и вернулась в министерство – уже руководительницей.

Кстати, ее предшественник Любченко после появления в правительстве в мае – кроме, собственно, министерского портфеля, получил еще и кресло первого вице-премьера – многими рассматривался как будущий руководитель Кабмина. Но карьера Любченко в правительстве не сложилась: обвинений по "скруткам" и уклонению от уплаты налогов в его адрес посыпалось столько, что все завершилось визитом к уже экс-министру НАБУ и СБУ. Так что теперь, похоже, начнут говорить, что именно Свириденко готовится заменить в премьерском кресле Шмыгаля.

Скандальная тень нового промстратега

В отличие от коллеги, новый министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин не унаследовал от предшественника Олега Уруского вице-премьерский статус, хотя имеет за плечами долгую чиновничью карьеру, иногда – со скандальными нотками. Еще с начала нулевых он - нардеп-мажоритарщик, избранный на Николаевщине, в 2005-2006 годах работал заместителем министра транспорта, потом даже был послом Украины в Дании. В 2012-м вновь избрался в парламент по списку "Удара" Кличко, а после постмайданной смены власти в 2014 году Рябикин оказался в КГГА на посту заместителя уже мэра Кличко. С 2017-го три года возглавлял главный аэропорт страны "Борисполь". А оттуда год назад, в ноябре 2020-го, перешел в Гостаможслужбу, которой и руководил до назначения в Кабмин.

Карьера нового промстратега отметилась несколькими резонансными событиями с привкусом скандала. Скажем, в 2017-м, когда в Украину заходил едва ли не крупнейший лоукостер Европы Ryanair, именно Рябикин заявил, что авиакомпания давит на Украину, требуя для себя такие преференции, которые запрещены украинским законодательством. Тогдашний профильный министр Владимир Омелян даже хотел уволить разговорчивого руководителя "Борисполя", но для Рябикина все обошлось.

В 2019 году Павла Рябикина поймали на недостоверной информации в е-декларации, но после года судебной тяжбы по различным инстанциям он выиграл это дело в НАПК. Другие скандалы были косвенно связаны с персоной Рябикина – скажем, история с махинациями на строительстве паркинга в "Борисполе", которую начала раскручивать осенью прошлого года СБУ, началась еще до его появления на посту гендиректора аэропорта. Или скандал с арендой помещений "Борисполя", где за создание коррупционной схемы, которая функционировала с 2014-го по 2019-й годы, отправили под суд предшественника Рябикина Евгения Дыхне.

Уже после назначения Рябикина на Гостаможню также появилась информация, со ссылкой на наблюдательный совет "Борисполя", что именно он блокирует работу своего преемника Алексея Дубревского – чтобы, мол, не дать тому возможность разрушить те схемы, которые сам Рябикин ввел во время своей трехлетней работы на посту гендиректора аэропорта.

Что стоит за всеми этими изменениями

Несмотря на такие мощные (по крайней мере, количественно) изменения в правительстве Дениса Шмигаля, отношение к "министропаду" является достаточно скептическим. На это есть две веские причины. Во-первых, эти кадровые решения выглядят не как попытки решить реальные и актуальные проблемы в отраслях, а как традиционная уже для нынешней власти имитация бурной деятельности. В отношении министерства стратегических отраслей промышленности злые языки вообще говорят, что само его существование есть такой имитацией – кто бы не возглавил эту структуру, ничего полезного для этих стратегических отраслей ждать не придется.

В других министерствах ситуация не лучше, к тому же, увольнение министров без отчетности в Раде выглядит, мягко говоря, странно и нелогично. Вездесущий Арахамия и тут явился со своим, как всегда, неожиданным объяснением – мол, это он попросил их не отчитываться, потому что пять отчетов - это куча времени. Как воспринимаются подобные пассажи относительно изменений в высшем органе исполнительной власти страны, думаем, не стоит и говорить.

А вот назначение Ирины Верещук - история отдельная. С одной стороны, ее желание занять хоть какую-то должность стало уже притчей в языцех. Поэтому выглядит так, будто на Банковой нашли, наконец, вариант, когда и должность не жалко, и сама нардеп будет довольна. Но с другой стороны, за Верещук еще со времен ее мэрства в Раве-Русской Львовской области "торчат уши" Виктора Медведчука. Насколько эти подозрения являются реальными, можно дискутировать, но о своих взаимоотношениях с соратником главы политсовета ОПЗЖ Тарасом Козаком она рассказывала сама. Козак в свое время был депутатом Львовского облсовета именно от того округа, где и работала городским головой Верещук, которая не скрывала "тесный контакт" и "полностью системную работу" с депутатом Козаком, который в свое время был начальником Западной региональной таможни.

Итак, человек с Медведчуком и "медведчуковцами" в бэкграунде возглавляет министерство, которое занимается или должно заниматься оккупированными территориями. Учитывая ту деятельность, которой занимался в отношении этих самых территорий сам Медведчук (и за что его теперь пытаются каким-то образом привлечь к ответственности), такое назначение является, как минимум, сомнительным. Или даже вредным. И это покажут первые же шаги новой руководительницы Минреинтеграции.

Но главным бенефициаром всей этой кадровой суеты выглядит председатель ОП Андрей Ермак. Как минимум, две персоны – Резников и Свириденко – тесно с ним связаны и считаются его креатурами. Мы уже писали в спецпроекте "Год правительства Шмыгаля" о том, что в Украине сложилась ситуация, когда Кабмин не является самостоятельным органом исполнительной власти, а фактически управляем из Офиса президента. Впрочем, как видим, Ермак решил усилить свое влияние на правительство даже напрямую, расставляя на должности министров своих людей. И это при том, что главу ОП, как известно, подозревают в тесных связях с топ-чиновником страны-агрессора, и в срыве операции по захвату "вагнеровцев" обвиняют, прежде всего, именно его. Поэтому в такой ситуации назначение человека Ермака на должность министра обороны может обернуться неожиданными проблемами в военном противостоянии с Россией на Донбассе. Вплоть до пересечения определенных "красных линий".