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04 ноября 2021, 13:52 39

Рада назначила заместителя Ермака министром экономики, Верещук - министром реинтеграции

04 ноября 2021, 13:52 39
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Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьером министром реинтеграции временно оккупированных территорий

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов

На этом посту Верещук сменила Алексея Резникова, который перед этим был назначен министром обороны.

"Поздравляю Ирина Андреевна. Желаю вдохновения", - отметил после голосования председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Другим решением депутаты 237 голосами назначили министром стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

После голосования Стефанчук также поздравил его с назначением.

Кроме этого парламентарии 256 голосами назначили нынешнюю замглавы Офиса Президента Юлию Свириденко первым вице-премьером министром экономики.

После голосования вновь назначенные члены правительства приняли присягу.

Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников. На последок был уволен с должности министр обороны Андрей Таран.

Кабмин министр спикер депутаты

 
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