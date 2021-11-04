Рада назначила заместителя Ермака министром экономики, Верещук - министром реинтеграции

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Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов

На этом посту Верещук сменила Алексея Резникова, который перед этим был назначен министром обороны.

"Поздравляю Ирина Андреевна. Желаю вдохновения", - отметил после голосования председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Другим решением депутаты 237 голосами назначили министром стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

После голосования Стефанчук также поздравил его с назначением.

Кроме этого парламентарии 256 голосами назначили нынешнюю замглавы Офиса Президента Юлию Свириденко первым вице-премьером министром экономики.

После голосования вновь назначенные члены правительства приняли присягу.

Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников. На последок был уволен с должности министр обороны Андрей Таран.