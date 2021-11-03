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03 ноября 2021, 14:28 17

Рада отправила в отставку министра обороны Тарана

03 ноября 2021, 14:28 17
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из открытых источников
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Верховная Рада уволила министра обороны Андрея Тарана, удовлетворив его заявление об отставке

Как передает RegioNews за соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат.

Министра уволили на основании его собственного заявления об отставке.

Разговоры об отставке Тарана в политических кругах шли не один месяц. Среди причин сегодняшнего решения называют неудовлетворительное выполнение государственного оборонного заказа, не лучшие отношения с внешнеполитическими партнерами Украины.

На посту министра Тарана заменит нынешний министр реинтеграции Алексей Резников.

Напомним, что 3 ноября в Верховной Раде произошел министропад. Своих должностей лишились вице-премьер Олег Уруский, министр экономики Алексей Любченко, министр экологии Роман Абрамовский, министр реинтеграции Алексей Резников. На последок, как уже отмечалось, был уволен Андрей Таран

Минобороны министр отставка Верховная Рада оборона

 
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