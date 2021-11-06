Резникова вывели из состава ТКГ
Президент утвердил изменения в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе
Изменения утверждены Указом президента №568/2021, передает RegioNews.
1) Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на КОСТИНА Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам;
2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе А. Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации, - говорится в указе.
Как сообщалось, Рада назначила министром обороны Алексея Резникова.
Раньше Резников предполагал, что не будет работать дальше в украинской делегации в ТКГ.