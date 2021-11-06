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06 ноября 2021, 18:31 4

Резникова вывели из состава ТКГ

06 ноября 2021, 18:31 4
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Фото из открытых источников
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Президент утвердил изменения в составе делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе

Изменения утверждены Указом президента №568/2021, передает RegioNews.

1) Временно возложить исполнение обязанностей первого заместителя главы делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе на КОСТИНА Андрея Евгеньевича - члена делегации, представителя Украины в рабочей группе по политическим вопросам;

2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе А. Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации, - говорится в указе.

Как сообщалось, Рада назначила министром обороны Алексея Резникова.

Раньше Резников предполагал, что не будет работать дальше в украинской делегации в ТКГ.

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