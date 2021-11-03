13:28  03 ноября
Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского
08:09  03 ноября
ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области
08:24  03 ноября
На Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима "тишины", погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2021, 13:28 27

Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского

03 ноября 2021, 13:28 27
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховная Рада Украины поддержала увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

Соответствующее решение поддержали 322 депутата, передает RegioNews.

Роман Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020.

Известно, что 19 октября в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Напомним, по информации СМИ, на замену министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому претендуют уже четыре кандидата.

ВР парламент голосование министр экология

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua