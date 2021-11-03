Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского
Верховная Рада Украины поддержала увольнение Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов
Соответствующее решение поддержали 322 депутата, передает RegioNews.
Роман Абрамовский был назначен министром защиты окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020.
Известно, что 19 октября в Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Напомним, по информации СМИ, на замену министру защиты окружающей среды и природных ресурсов Роману Абрамовскому претендуют уже четыре кандидата.
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