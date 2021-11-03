Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского

Как и на Херсонщине, на Черкасщине в 197-м округе с центром в Золотоноше победителем промежуточных выборов в Верховную Раду становится выдвиженец от правящей "Слуги народа"

Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского

01 ноября 2021

Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине

На довыборах в Верховную Раду в 184-м округе все протоколы еще не подсчитаны, но уже сегодня любая интрига там отсутствует. Партия власти уверенно привела к победе своего кандидата, использовав не сли...