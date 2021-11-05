За Зеленского готовы голосовать четверть определившихся избирателей - социсследование

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За действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы проголосовать 25% украинцев среди тех, кто определился и пойдет на выборы, если бы такие выборы состоялись в ближайшее воскресенье

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) при содействии "Нью Имидж маркетинг групп" с 23 октября до 2 ноября, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно результатов исследования, второе место в рейтинге занимает глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с 13%, третье - глава политической силы "Оппозиционный блок" Юрий Бойко с 12%, четвертое - глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с 11%, пятое - лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко с 8%, на шестом месте с 7% - бывший премьер-министр Владимир Гройсман и лидер партии "Наши" Евгений Мураев, седьмое - бывший председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков с 6%. Другие кандидаты не прошли пятипроцентный порог.

Также если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Верховную Раду, то в парламент прошли бы шесть партий. В частности, 18% респондентов среди тех, кто определился и пойдет голосовать, отдали бы свои голоса за партию "Слуга народа", 16% - за "Батькивщину", столько же за "Оппозиционную платформу - "За жизнь", 15% - за "Европейскую солидарность", 7% за партию "Сила и честь", 6% - за партию "Наши". Другие партии не прошли пятипроцентный порог.

Опрос проводился во всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма среди 2400 респондентов. Метод опроса face-to-face. Статистическая погрешность исследования не указана.

Ранее сообщалось, что Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков.

Также известно, что согласно более раннему опросу в конце октября в парламент могли бы попасть до 9 партий.