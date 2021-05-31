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31 мая 2021, 21:05 6

Соратник Стерненко Сергей Демчук оправдан Одесским апелляционным судом

31 мая 2021, 21:05 6
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Фото из открытых источников
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Одесский апелляционный суд признал не доказанной вину активиста "Правого сектора" Сергея Демчука в совершении преступлений, за которые Приморский райсуд вынес ему 23 февраля приговор о лишении свободы сроком более 7 лет с конфискацией половины имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Наконец с меня снимут браслет, согласно решению апелляционного суда, и я смогу свободно передвигаться и восстановиться на работе, - отметил Демчук, комментируя журналистам сегодняшнее решение апелляционного суда.

По словам соратника Сергея Стерненко, он не признает вину, которую инкриминировали обоим прокуроры, и благодарен адвокатам и неравнодушным людям, которые принимали участие в массовых акциях за справедливый суд.

Демчук пояснил, что ранее находился под стражей по другому обвинению прокуратуры, которое тоже было признано Одесским апелляционным судом незаконным.

После этого Суворовский райсуд пересмотрел дело, и потому коллегия судей апелляционного суда 31 мая приняла в отношении меня решение, не приняв во внимание решение райсуда и предыдущую судимость, на чем настаивали прокуроры, - добавил Демчук.

Как сообщалось, сегодня в Одессе суд приговорил активиста Стерненко к одному году условно. Одесский апелляционный суд присудил активисту Сергею Стерненко три года лишения свободы с заменой на один год условно.

Также стало известно, что Стерненко в Верховном суде будет обжаловать приговор.

Напомним, ранее Одесский апелляционный суд отпустил из-под стражи Сергея Стерненко и Руслана Демчука под круглосуточный домашний арест.

30 марта дело Стерненко передали на рассмотрение Одесского апелляционного суда. Уже определен состав коллегии судей.

23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.

суд Одесса апелляция прокуроры Сергей Стерненко

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